Los campistas de Ajo vuelven a la carga

Ni el mal tiempo, ni que fuera un día laborable, ni el intento de bloqueo por parte de los propietarios del camping Arenas de Ajo ... ha frenado este lunes una nueva reivindicación, la tercera en dos meses, de los afectados por el cierre de la parte ilegal de la instalación. Un centenar de personas se ha dado cita en el Ayuntamiento de Bareyo tras recorrer con una caravana de vehículos las calles del municipio, cargadas con pancartas, silbatos y megáfonos para que se les viera y oyera a su paso.

La marcha no ha estado exenta de sobresaltos, ya que los coches movilizados han visto cómo uno de los administradores del camping intentó impedir que arrancaran. «Hemos llegado hasta las instalaciones para dar la vuelta y empezar con nuestra manifestación, pero no nos han dejado y la sorpresa ha sucedido al intentar salir de la zona y ver bloqueado el paso con una furgoneta en el cruce de atrás», ha puntualizado Jesús Arteagoitia, presidente de la Asociación de Campistas fijos de la instalación hostelera en Ajo. Una actuación que los afectados consideran «habitual» en los últimos tiempos, ya que, según han argumentado, «estamos viendo que cada vez están en un plan más duro, más coercitivo con nosotros; somos los que nos estamos llevando la peor parte».

El descontento que viven quieren protestan es palpable desde que en el mes de enero, la corporación municipal del Ayuntamiento de Bareyo cortara el suministro de luz y agua de nueve parcelas -más de la mitad de las instalaciones-. Una decisión que llevó a los afectados a conocer la situación legal en la que se encontraba el camping. Así lo han expresado mediante carteles y gritando lemas como: 'Sin camping no hay verano, déjennos seguir jugando' o 'Unos nos engañan y otros nos expulsan'. Estos han sido algunos de los mensajes de niños y mayores, la mayoría procedente de País Vasco, concentrados frente a las puertas del Consistorio.

Ampliar La caravana de vehículos recorre las calles del municipio. Roberto Ruiz

Ni un mes ha pasado desde que la Asociación Campistas Fijos-Camping Arenas de Ajo presentara una querella de estafa continuada contra los propietarios de las instalaciones. Además, la semana pasada formalizaba una denuncia por un «presunto delito de coacciones» ante la Guardia Civil. «Nos han vallado la parte de nuestras propiedades, no tenemos acceso por la puerta normal al camping. Nos han abierto una puerta trasera como si fuésemos clandestinos. No podemos pernoctar ni hacer uso de servicios comunes, como los aseos y los baños», ha explicado el presidente de la asociación. Además, «nos han desactivado las tarjetas de acceso. Tenemos un contrato en vigor con el camping desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre y no se está respetando».

Arteagoitia ha subrayado que este hecho es «aislado» dentro de las propias instalaciones. «No han precintado todas las demás zonas que se encuentran declaradas como ilegales, el campo de fútbol y la piscina siguen abiertas, se siguen lucrando de ello», ha afirmado. «Hemos presentado medidas unas medidas cautelares en el Juzgado de Primera Instancia de Santoña, entendemos que no tienen ningún derecho a hacerlo, que tenían que haberlo hecho el Ayuntamiento o alguna Administración que tenga capacidad judicial para ello».

Una puerta abierta

Arteagoitia ha concretado, por otra parte, que «estuvimos en el Parlamento de Cantabria y hemos abierto una pequeña puerta al conversar con el consejero de Fomento, Roberto Media. Y tenemos previsto otro encuentro, aunque no sabemos todavía cuándo». «El consejero se comprometió a facilitarnos una copia de todo el expediente del camping y del presunto proyecto que han presentado los propietarios, porque quieren hacer ahí un camping de cinco estrellas, sobre nuestras ruinas».