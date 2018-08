Noja descorcha las ganas de fiesta Al grito de 'Viva Noja' se lanzaron confetis y serpentinas. / Daniel Pedriza La villa celebra hoy la festividad de los Santos Mártires con una misa y el concierto de Antonio José, ganador de La Voz ANA COBO Santoña Jueves, 30 agosto 2018, 08:16

La mascota de la villa, apodada cariñosamente 'Neco', descorchó ayer las ganas de fiesta en Noja. La plaza se llenó de vecinos y turistas para ser testigos de un simpático pregón protagonizado por una 'nécora' que salió al escenario arropada por un puñado de jóvenes del pueblo. Metido en su papel, el crustáceo se mostró encantado de abandonar por unos minutos la «roca secreta» en la que habita en la playa de Trengandín para dar el pistoletazo de salida a las fiestas patronales en honor a San Emeterio y San Celedonio.

'Neco' aseguró estar «celosa» por los «maravillosos festejos plagados de música y actividades» que van a disfrutar estos días nojeños y visitantes. Eso sí, abogó por una fiestas participativas en un ambiente «de igualdad y tolerancia». Antes de despedirse tuvo palabras de reconocimiento para los mayores del municipio que, «con su esfuerzo y trabajo», echaron las redes para que hoy los jóvenes recojan la pesca. A ellos les invitó a cambiar las pequeñas cosas porque «sois el futuro». Y al grito de ¡Viva Noja, los chavales lanzaron unos cañones de confetis y serpentinas que inundaron de color la Plaza de la Villa.

Por la noche, se pudo disfrutar del primer concierto programado a cargo de la banda femenina Sweet California que hizo las delicias de los más jóvenes.

Noja celebra hoy el día grande con la festividad de San Emeterio y San Celedonio. Los actos comenzarán a las 12.30 horas, con la misa en la iglesia de San Pedro, que contará con la presencia de la coral Portus Victoriae. Tras ello, se podrá disfrutar de la exhibición del grupo de danza Virgen de las Nieves. Por la tarde, a partir de las cinco, se disputará la I Milla Urbana en los alrededores del Centro de Ocio Playa Dorada. La prueba tendrá salida en la calle Castrejón para después recorrer las principales avenidas del entorno hasta llegar a la meta, que estará ubicada en el mismo punto que la salida. Seguidamente, se representará el espectáculo 'Vuelo hacia la igualdad', cuyo objetivo es concienciar a la sociedad en materia de igualdad.

Al caer la noche, el escenario de la Plaza de la Villa será tomado por la orquesta Cañón que calentará el ambiente de cara al concierto de Antonio José, ganador de la tercera edición del programa televisivo La Voz. El joven se dejará ver y escuchar a partir de las once para interpretar sus temas más famosos como 'Me haces falta', 'Tú me obligaste', 'Me olvidé' o 'Se vive mejor', el hit que interpreta junto a Juan Magan y que ha sido la sintonía de Mediaset durante el Mundial de Rusia.

Ya el sábado, tocará viajar en el tiempo con el concierto de Fórmula V, que transportará al público a los años 60 y 70 con sus canciones más memorables. Por la tarde, habrá también un concierto solidario en la iglesia en el que actuará la Sociedad Coral de Torrelavega y cuya recaudación irá a favor del convento de Santa María de la Merced.