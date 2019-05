Saro denuncia que Villacarriedo vierte aguas fecales en sus acuíferos La arqueta de Abionzo que desemboca en la cueva que va a parar al acuífero y de ahí al arroyo. / DM El regidor carredano, Ángel Sainz, tilda la acusación de «electoralista» pero admite que no hay depuración y remite el problema al plan de saneamiento regional ELENA TRESGALLO Miércoles, 22 mayo 2019, 07:55

El alcalde de Saro, el popular Miguel Ángel Prieto, ha criticado el vertido irregular de aguas residuales y fecales de Villacarriedo en el pueblo de Abionzo, que afectan a acuíferos subterráneos que van a parar al «arroyo Rubionzo» sin ningún tipo de depuración o saneamiento, afectando a su municipio. Según el alcalde de Villacarriedo, Ángel Sainz (PRC), la denuncia es «electoralista». No obstante, aunque niega un vertido directo «porque va a un prado», admite que su municipio tiene varios núcleos de población sin saneamiento, entre ellos Abionzo, y que estos pueblos están a la espera de que el Gobierno regional los ejecute, ya que están contemplados dentro del plan de abastecimiento previsto.

El alcalde de Saro dice que ya no lo aguanta más y anuncia una moción, donde el PRC local «se tendrá que retratar» y exigir a Villacarriedo que deje de verter a este arroyo sin sanear. «Espero que todos estemos de acuerdo», dijo, «porque lo que no se puede consentir es lo que esta haciendo el alcalde de Villacarriedo, porque si fuese un ayuntamiento que está arruinado y no tiene medios... pero resulta que los demás somos más pequeños y cumplimos con todo lo que nos manda Sanidad», explica.

El regidor de Saro denuncia un vertido directo de la red de Abionzo a una cueva que va a un acuífero y que, dos kilómetros más abajo, hay captaciones de los dos municipios a la altura de Llerana de Saro. «Hay denuncias al Seprona y de la Sociedad de Fomento y Pesca se van a poner a ello». Un aspecto que corroboran algunos vecinos de Saro que viven en las inmediaciones del arroyo perjudicado y con los que se ha puesto en contacto este periódico. «Hace más de dos años que no vemos por aquí una trucha, solo te digo eso», corroboró Tomás Lomas, uno de los afectados por el problema. «Lo ha dejado todo sin truchas ha acabado con todo», insiste el alcalde de Saro.

Su denuncia coincide con la realizada también por un concejal del PP de Villacarriedo, Fidel González, que ratifica lo expuesto por Miguel Ángel Prieto. «No solo lo ratifico sino que digo que el alcalde de Villacarriedo lleva en el cargo desde 1999 y ya lo podía haber solucionado», añade. «Eso de que el vertido va a un prado, es como si pongo una arqueta a unos metros de la arena de la Magdalena», comparó. González es el autor de un vídeo donde se ve la arqueta a escasos metros de la cueva donde, supuestamente se vierte al acuífero que está afectando a núcleos de Llerana en Saro.

González asegura que el PP de Villacarriedo lleva «cuatro años» denunciando el problema, a través de mociones y preguntas en los plenos sin que haya ninguna respuesta.

Denuncia electoralista

El regidor de Villacarriedo se defiende del ataque del alcalde vecino a cuatro días de las elecciones. Asegura que hay motivos «políticos y electorales», tras la denuncia de Saro. Según Sainz, él lleva reivindicando que se ejecute el saneamiento de Abionzo y otros núcleos que carecen de él desde hace varias legislaturas. Tanto es así que afirma que Villacarriedo paga un canon por verter a Confederación Hidrográfica que, en el caso de Abionzo, es de «más de 500 euros», subraya.

Según el regidor, el saneamiento de este punto y otros sin ejecutar está incluido dentro del plan de abastecimiento y saneamiento del Gobierno de Cantabria «porque en Villacarriedo, de los ocho núcleos de población, solo tienen saneamiento Tezanos, Villacarriedo y Bárcena, y las depuradoras las lleva MARE , mientras que los demás pueblos, entre ellos Abionzo, no tienen, pero están incluidas en el plan de saneamiento del Gobierno, pero en este plan hay unas prioridades y se lo dije al concejal en el pleno de septiembre de 2018», apostilló. Sainz, no obstante, no reconoce un vertido directo en Abionzo e insiste en que el mismo va a «un prado», no al acuífero como denuncian.