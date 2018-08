La Campa entrega al Ayuntamiento el expediente informativo sobre el concierto de Guetta Guetta durante una de sus actuaciones en Ibiza, donde pincha dos veces a la semana durante todo el verano / Ushuaïa Sigue sin confirmarse si se devolverá el importe de las entradas a los más de 10.000 afectados por la suspensión del evento DM . Santander Viernes, 17 agosto 2018, 12:47

La historia generada por el concierto de David Guetta que no llegó a celebrarse en Santander el pasado 28 de julio, avanza hacia un nuevo capítulo. La promotora de la actuación, formada por Delfuego Booking y Heart Of Gold, ha entregado al Ayuntamiento de la ciudad el expediente informativo que les solicitaron para tener una explicación formal y por escrito de lo ocurrido.

Ambas instituciones dicen «estar en muy buenos términos». La UTE La Campa señala que la documentación llegó al Ayuntamiento a principios de semana. Fuentes municipales indican, sin embargo, que el expediente se recibió en el registro este jueves a las 12.36 horas y que la concejalía de Festejos aún no dispone del mismo.

Cuando el área gestionado por Lorena Gutiérrez cuente con el expediente informativo, los técnicos municipales tendrán que analizarlo y valorar si es necesaria información adicional, así como los pasos a dar a continuación.

La Campa señala también que David Guetta, con el que «la vía amistosa acabó hace tiempo» ha recibido ya el requerimiento en el que le solicitan el resarcimiento económico y moral de los daños causados por la cancelación del espectáculo. En su planteamiento, la organización solicita además del caché que cobra el artista (en torno a los 180.000 euros), los gastos derivados de la producción del evento (unos 45.000 euros) así como los perjuicios causados.

Los organizadores han explicado que el proceso judicial en el que se decidirá sobre este asunto se desarrollará en Londres, como se establecía en el contrato entre la UTE y Guetta. Así, han subrayado que no será la justicia española la que decida cuáles son las responsabilidades por la suspensión del concierto.

Han vuelto a afirmar también que, «a día de hoy», no cuentan con ningún documento que acredite o justifique la incomparecencia del DJ. «Creo que es muy fácil justificar que un avión esté roto. Pero no lo tenemos, no tenemos ese papel», aseguran desde La Campa. En este sentido, el artista francés grabó un vídeo disculpándose por no aparecer en Santander. Una breve grabación que La Campa difundió en un primer momento para explicar la situación a las miles de personas que acudieron al concierto y se quedaron con las ganas. Por parte de La Campa no se ha trasladado documentación que ratifique los términos incluidos en ese contrato, rubricado por Gonzalo Mourao de Lima Miranda en representación del DJ, aunque no ejerce las funciones de mánager, desarrolladas por Jean-Charles Carre and Jean-Guillaume Charvet. Desde este periódico se ha intentado contactar, sin éxito, con el citado representante, así como con la agencia internacional que gestiona la agenda del artista, Scooter Braun, que tiene en cartera a otros artistas como Justin Bieber, Ariana Grande o Kanye West y con la que Guetta firmó en febrero de 2017.

El cruce de acusaciones entre la organización y David Guetta continua. Los primeros niegan de nuevo las declaraciones hechas por Guetta de que ha devuelto la totalidad del caché que cobró para el reembolso de las entradas exclusivamente, «que no es ni mucho menos ni la mitad de todo el dinero que debe», y niegan que haya propuesto «en firme» una fecha para actuar en Santander. «Han sido vagas conversaciones, no ha dado fechas o propuestas en firme», reiteran.

«Básicamente él dice unas cosas que no son ciertas para quedar bien con sus fans en las redes sociales, pero ya la ley pondrá las cosas en su sitio, esperemos», concluyen. En declaraciones a la agencia EFE, Guetta definió lo ocurrido en Santander como una situación «desafortunada» que él y su equipo intentaron resolver «por todos los medios». «En este punto todo lo que puedo hacer es disculparme e intentar cerrar una nueva fecha para un nuevo show o asegurarme de que la gente recupere su dinero», manifiesta. Una fecha inicial, el 29 de julio -domingo- que no llegó a formalizarse y que la organización consideró inadecuada por los horarios y las necesidades técnicas que implicaba el montaje del show.

La actuación de Guetta en Santander no figuraba en sus perfiles públicos durante las jornadas previas al concierto, pero sí aparecía su presencia en el festival Tomorrowland, o la pinchada, dos días antes en la discoteca ibicencia Pachá, que confirmó la asistencia del francés antes del fatídico viaje a Moscú así como su condición de DJ Residente con actuaciones programadas todos los jueves. Se trata de las fiestas 'F*** Me I'm Famous' en las que está presente desde mayo hasta octubre. Además, en Ushuaïa, Guetta realiza todos los lunes, entre junio y septiembre el espectáculo 'BIG', la temporada más larga en su séptimo verano como DJ en la isla balear. Entre tanto, la agenda del reclamado artista no para: este viernes estará en Estonia, mañana en Helsinki y el domingo en Mallorca.

Mientras las dos partes implicadas se emplazan a los tribunales, los afectados por la cancelación del concierto siguen esperando la devolución de su dinero. Una cifra que rondaría los 500.000 euros (en torno a 10.000 personas, con unas entradas cuyo precio partía de los 50 euros). «Seguramente» se reembolse el importe de las mismas, «el cien por cien o parte», explicaron dos días después de los hechos. Hoy por hoy, la respuesta es distinta: «Se devolverá el dinero de las entradas cuando él devuelva el dinero que debe; mientras tanto, es imposible. No lo tenemos», afriman. Una explicación que no ha satisfecho a los perjudicados, que en redes sociales han expuesto su malestar de forma reiterada, señalando que los problemas entre artista y organización no tienen por qué afectarles. Además de las recomendaciones de Facua y la Unión de Consumidores, que aconsejaron a los damnificados el inicio de las acciones pertinentes contra la promotora del evento, para conseguir subsanar las molestias provocadas por su suspensión en «el último momento», los afectados han recurrido a varios abogados para realizar sus reclamaciones de manera grupal, ganando así más peso.

Así las cosas, han pasado tres semanas sin que se concrete solución alguna en un proceso que se augura largo y farragoso.