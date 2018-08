La Campa niega que David Guetta haya devuelto su caché La indignación, el pasado sábado, de un público que vio cancelado el concierto de David Guetta por el que había pagado. / Roberto Ruiz Los promotores de los conciertos en La Magdalena exigen al artista ese dinero y el correspondiente al montaje técnico del directo | Ponen en marcha también una web para atender a los afectados pero no aclaran ni cuando ni cómo devolverán el montante de las entradas JOSÉ CARLOS ROJO Santander Jueves, 2 agosto 2018, 15:27

Mientras el DJ David Guetta anunciaba ayer en redes sociales que había devuelto «la totalidad del caché (ya cobrado) para uso exclusivo del reembolso de entradas», los organizadores del concierto que el artista canceló el pasado sábado en La Magdalena niegan ahora que sea cierto. Y en esta maraña de declaraciones el culebrón que mantiene en vilo a cientos de espectadores que buscan una compensación no parece tener visos de resolverse pronto.

«La comunicación pública realizada ayer por el artista supone el expreso reconocimiento de su responsabilidad por su injustificada incomparecencia en el concierto, así como de la ausencia de incumplimiento alguno, por mínimo que fuera, de esta organización», expone como preludio de su argumentación La Campa en un comunicado hecho público este jueves.

«El artista David Guetta, a 2 de agosto de 2018, no ha devuelto el caché como anunció ayer en redes sociales; confiando la organización en que no defraude una vez más su propia palabra y pague», añaden los promotores de los directos en La Magdalena. Exigen al DJ no solo el reembolso del caché, sino también «el resto de conceptos que en esta comunicación se señala, pues el importe del caché es una cantidad que tan solo representa una fracción de los gastos incurridos en este concierto».

Un dinero que cubriría la producción técnica y logística de un evento de esta magnitud. «Gastos todos estos incurridos por la organización, que son exigidos en el 'rider técnico' que figura en su contrato y que la organización asumió para agilizar la complicada puesta en escena del artista». «Los requisitos técnicos de la puesta en escena exigida por Guetta necesita de más de 20 técnicos trabajando con 24 horas de antelación sobre el día de actuación, para que tengamos idea de la complejidad, siendo condición indispensable probar luces y sonido por la noche».

«Conversaciones vagas» para reubicar el directo en agosto

A modo de respuesta detallada, en este segundo comunicado enviado a los medios de comunicación por los organizadores de los conciertos tras el comienzo del cruce de acusaciones, La Campa afirma que «las supuestas ofertas para reubicar la actuación nunca fueron formales salvo en vagas conversaciones con su agente en España. No hay oferta de días concretos».

Las acusaciones van incluso más allá: «Desenmascara la temeridad y falta de previsión en sus planes de viaje, ya que esa misma noche del sábado actuaba en un festival en Bélgica».

Según La Campa, no es tan sencillo anunciar un nuevo día para el concierto. «Además de las 24 horas previas de montaje, hacen falta licencias, un espacio adecuado a ese aforo, un plan de prevención de riesgos y seguridad, personal técnico además de la ingente cantidad de material de sonido, luz y vídeo exigidos por el artista en su 'rider técnico'».

Respuesta a los asistentes

Las palabras esgrimidas en este escrito también pretenden calmar los ánimos entre un público que pagó sus entradas y que asiste atónito al cruce de acusaciones sin saber si recuperarán su dinero.

«La organización ha habilitado en su página web www.lacampasantander.com un apartado para los afectados para cursar las pertinentes y potenciales reclamaciones en un correo electrónico reclamaciones@lacampasantander.com. En esta dirección de correo electrónico se atenderá personalmente cada caso». Pero en todo caso La Campa no aclara ni cuándo ni cómo devolverá el dinero de las entradas: «La organización, tan pronto obtenga el reintegro del caché del artista, de los gastos de producción del evento, que fueron exigidos por aquél, así como del resto de los graves daños y perjuicios causados, comenzará el proceso de devolución del precio de las entradas en los términos que legalmente correspondan».

Y vierte un último aviso al artista: «En el caso de que no prosperen las negociaciones a que se hace mención en este comunicado, la organización tiene la firme voluntad de promover cuantas acciones en derecho y justicia le correspondan».