Ceruti admite la posibilidad de eliminar 60 plazas de aparcamiento en el Paseo de Pereda María Gil Lastra El portavoz de Cs insiste en que la retirada del carril bus del Metro-TUS «va a ir adelante» DM . Santander Martes, 1 octubre 2019, 17:05

El portavoz del equipo de Gobierno, Javier Ceruti, ha apuntado hoy la posibilidad de que se eliminen en torno a 60 plazas de aparcamiento de coches en el bulevar en el Paseo de Pereda entre la rotonda del Centro Botín y Puertochico, que serán sustituidas por aparcamientos para motos. Es una de las opciones que se barajan desde el Ayuntamiento junto a la «retirada pura y simple» del carril bus existente en este tramo.

Según ha señalado a preguntas de los periodistas al otro lado, en el tramo en el que los coches circulan hacia Puertochico se pretende retirar el carril bus existente junto al paseo marítimo porque eso, explica, «no generará problemas a los autobuses y acabará con los atascos generados por un carril mal planificado», informa EFE.

Ceruti ha subrayado que la retirada del carril bus del Metro-TUS que fue acordado en el pacto de gobierno, que facilitó la investidura de Gema Igual como alcaldesa, «va a ir adelante». Y, cuestionado por el tiempo que ya ha trascurrido sin que se haya avanzado en ello, ha declarado que «no hay obligación de hacerlo todo en un primer momento».

Pero la retirada del carril bus, ha insistido «se va a llevar a cabo, por supuesto», aunque ha opinado que se trata de un asunto que «exige un poco de reflexión».

Ceruti también ha sido peguntado por el proyecto de La Enseñanza, apuntando que desde que se reunión con los propietarios no ha habido novedades. «Todo lo que hay desde entonces no es más que ruido, más o menos intencionado», ha remarcado.

Sobre las declaraciones del concejal de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, el concejal de Ciudadanos ha opinado: «Dice que me he rodeado de un grupúsculo especializado en atacar derechos de propiedad y no es cierto, porque yo he hablado con la propiedad y le he pedido su aprobación a un proyecto».