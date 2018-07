Santander abraza a Vetusta Morla El conjunto madrileño, que presentó su disco 'Mismo sitio, distinto lugar' al público de 'La Campa', se ganó a los presentes en una de las noches más memorables de las fiestas Roberto Ruiz JAVIER GANGOITI Santander Viernes, 27 julio 2018, 13:36

Había que ir. Hasta los que no profesan todavía esta fe llamada Vetusta Morla se vieron obligados a asistir por amigos o familiares. No había excusa para faltar a uno de los conciertos más esperados de la semana y por eso cerca de 5.000 personas se acercaron anoche a la campa de La Magdalena. La banda madrileña, una de las más importantes del momento en el panorama nacional, se ha convertido en un fenómeno musical de los que marcan época. Anoche no fue distinto. El conjunto hizo honor a su categoría y volvió a regalar un concierto del más alto nivel. Con razón esta es una de sus especialidades.

'Mismo sitio, distinto lugar'. El título del último de Vetusta Morla parece un guiño a la energía que genera entre su público. Una sensación de transporte a otro lugar, aunque se encuentren aglutinados por miles en frente del escenario. Ayer fue en la campa de la Magdalena, y el conjunto de la capital interpretó más de dos horas de concierto enamorando a los presentes. La banda de Juan Pedro Martín (voz), David García (batería), Jorge González (percusión), Alejandro Notario (bajo) y Guillermo Galván (guitarra) interpretó algunos de los temas más conocidos de su trayectoria como 'Sálvese quien pueda', 'Valiente', además de éxitos de su nuevo disco como 'Consejo de sabios'. Todo acompañado de un espectáculo de luces y visuales que hicieron de la noche una de las veladas más celebradas de la Semana Grande. Tampoco faltó la nota reivindicativa, y los madrileños alzaron la voz bajo el lema de 'Sólo sí es un sí'.

La penúltima noche de Los Conciertos de 'La Campa Santander' disfrutó también de los acordes de los catalanes Egon Soda, preparando el ambiente 'indie' antes de la apoteosis de Vetusta Morla. Antes que ellos, el dúo Laredo presentó su primer álbum 'El Miedo y la Verdad'. No pudo transcurrir mejor la jornada musical, la penúltima noche de conciertos en 'La Campa', y que ya deja paso al broche de la Semana Grande. El sábado, David Guetta encabezará la última jornada de música en la península de la Magdalena. Un llamamiento a los amantes de la electrónica que promete colgar el cartel de «no hay entradas». El popular productor será el artista principal de la noche junto a artistas invitados como Wally López, Deepend y Sylvain Armand.