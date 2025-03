Gema Igual, sobre las calles franquistas: «Voy a cumplir la ley, pero también es mi deber no incomodar a los santanderinos»

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, muestra su «sorpresa» y «confusión» ante la petición que le traslada el fiscal para que, en menos de un ... mes, modifique los nombres de las 16 calles que mantienen una denominación franquista en la ciudad. Aunque subraya que «cumplirá la ley», también apunta que la medida «incomoda a los vecinos». «No desvelo nada si digo que la memoria histórica no es un asunto de consenso entre toda la población, pero repito, voy a cumplir la ley». También apunta que está pendiente de leer en profundidad el escrito de la Fiscalía, ya que el documento lo han recibido en el Ayuntamiento a las 08.00 horas de la mañana de este martes, aunque ya circulase por los medios desde la tarde del lunes.

Quedan 16 calles por modificar: Alcázar de Toledo; Alto de los Leones; Alféreces Provisionales; Belchite; Brunete; Camilo Alonso Vega; Capitán Cortés; Carlos Haya; García Morato; General Díez de Villegas; General Dávila; General Moscardó; Montejurra; Ruiz de Alda; Sargentos Provisionales; y Zancajo Osorio. Desde 2015, cuando se aprobó por primera vez en el Pleno la modificación de las denominaciones, se han cambiado dos: División Azul, que pasó a ser La Secada; y Columna Sagardía, que pasó a ser Las Rederas. En este tiempo, también se han retirado los monumentos a las legiones italianas (Plaza de Italia) y a los caídos de la IV División de Navarra (Paseo de Reina Victoria). Anteriormente, se retiraron la estatua de Franco, el monumento a Matías Montero y el cañón del almirante Cervera.

Como explica Igual, los cambios se han ido realizando de forma «natural», aprovechando obras o intervenciones en las calles que deben cambiar su nombre, para que la modificación no sea «traumática» y genere molestias a los vecinos. «Me parece una faena tener que hacer cambiar ahora a todos los vecinos, a los decenas de miles de vecinos, el DNI y el empadronamiento, o la documentación oficial, o los recibos de la luz, del agua, o el seguro del coche o de la casa, o incluso las escrituras». También considera que llevar a cabo estos cambios afectará a las empresas radicadas en estas calles: «Tendrán que cambiar las tarjetas de visita, las placas o toda la papelería que tengan, me parece que eso es incomodar». Respecto al hecho de llevar a cabo las modificaciones, opina que «conocer la historia es no ocultar ni borrar a nadie, sino conocer y saber la verdad para luego tener una opinión».

La regidora insiste en que cumplirá la ley «porque mi compromiso como alcaldesa es cumplir la ley y hasta ahora ni he estado en rebeldía ni lo he hecho de manera intencionada». Aún así, apunta que en Madrid se cambiaron varias calles por la ley de memoria histórica (Millán-Astray, Hermanos García Noblejas y Caídos de la División Azul) «y después, por sentencia, se volvieron a poner esas placas y nombres». Por esa razón, para que no ocurra lo mismo que en la capital de España, Igual apunta que «leeremos bien» el documento de la Fiscalía «para marcar esa hoja de ruta y saber exactamente causas, consecuencias y qué es lo que tenemos que hacer en este mes».