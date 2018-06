Ninguna de las tres empresas implicadas en el desplome de Sol recurre la sanción municipal Imagen del eficio derrumbado. / EFE Las tres tienen hasta primeros de julio para presentar un recurso por la vía del contencioso administrativo contra la resolución del Ayuntamiento VIOLETA SANTIAGO Santander Viernes, 22 junio 2018, 07:13

Ni el promotor de la obra (Dos Imanes Producciones), ni el contratista (Millán IC Multiservicios) ni el director del proyecto (de la empresa Tainsa) han recurrido la resolución administrativa municipal que les señaló como culpables del derrumbe parcial del número 57 de la calle del Sol del pasado 19 de julio por la que recibieron varias sanciones. Pero esto no significa que no vayan a intentar que estas no se les apliquen, ya que tienen de plazo hasta el próximo 3 de julio para actuar por la vía judicial con un recurso contencioso-administrativo.

El expediente, que se estuvo instruyendo más de seis meses, concluyó que el desplome de tres viviendas -que obligó a tirar otras dos- se produjo por un exceso de obra en el antiguo local de la coctelería Máster, que se estaba reformando. El objetivo era convertirlo en un bar de copas con terraza.

El Ayuntamiento encontró responsables de este exceso de obra a las tres empresas que participaban en ella y propuso que se les aplicara la pena económica más grave de la Ley del Suelo, de 15.000 euros a cada uno. Además, los tres tendrán que reponer los bienes afectados e indemnizar. Por un lado, a los propietarios afectados y, por otro, a la Hacienda local, a la que el suceso le supuso más de 200.000 euros en gastos entre asegurar la zona (y lo que quedó en pie del inmueble) y dar cobertura de urgencia tanto a las familias que se quedaron sin vivienda como al resto de la vecindad, ya que el inmueble se desalojó por completo durante semanas. Con el Consistorio, por otro lado, no podrán contratar en cuatro años. Tampoco obtener ayudas o subvenciones.

La resolución municipal fue aprobada en pleno el pasado abril y se comunicó en mayo

La resolución administrativa municipal recibió el visto bueno del pleno en abril, en una tensa sesión en la que la oposición mostró su descontento al no reconocerse la falta de control municipal sobre un proyecto desarrollado «a toda prisa», como habían denunciado los vecinos oficialmente. Los afectados habían reclamado que se paralizase la obra tres veces, si bien su última demanda llegó al Ayuntamiento cuando el hundimiento parcial del inmueble ya se había producido.

Comunicación en mayo

El resultado del expediente informativo se comunicó a los empresarios a principios de mayo, lo que les abrió dos posibilidades: presentar recurso de reposición (el que se sigue habitualmente para pedir a una Administración que revoque o suavice una decisión) o acudir a los tribunales. La primera vía no se ha utilizado y quedan solo unos días para recurrir a la segunda.

Los tres responsables no podrán contratar con el Ayuntamiento y tendrán que indemnizar

Este caso ha sido uno de los que mayores enfrentamientos políticos ha provocado en el seno de la corporación en el último año, ya que los partidos de oposición no dejaron de señalar, durante meses, la relación personal entre algunos responsables municipales (y sobre todo, del exalcalde, Íñigo de la Serna) y uno de los dos socios de Dos Imanes Producciones, Guillermo Vega, también conocido promotor musical.

Precisamente Vega se quedó este verano sin la organización del festival de música que corre paralelo a la Semana Grande y que llevaba años en sus manos. Al no ser contratado por Santander, el empresario le ofreció su cartel completo a Torrelavega. En esta ciudad tendrán su particular semana de actuaciones y conciertos relevantes prácticamente en las mismas fechas en que la capital celebra sus fiestas patronales.