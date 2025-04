Enrique Herrero Santander Miércoles, 16 de abril 2025, 23:44 Comenta Compartir

La Real Archicofradía de La Merced no pudo cumplir este miércoles uno de sus anhelos anuales y principios por los que se rige: la liberación de un preso condenado y que cumple pena por delitos que no sean de sangre. Después de trece sin lograrlo, el año pasado sí lo consiguieron: fue una mujer condenada por delito de estafa. Pero en aquella ocasión La Merced no pudo salir en procesión por la lluvia y, por tanto, no pudo verse la liberación del preso y su incorporación a la procesión, un hecho seguido cada Miércoles Santo por cientos de personas, antaño en la Prisión Provincial de la calle Alta y desde su derribo desde la veterana iglesia de La Consolación, también en esta antigua calle santanderina.

Este año, la cofradía de La Merced no ha logrado liberar a un preso –el Gobierno de España ha indultado a seis condenados, dos hermanos en Málaga y el resto en Granada, Jaén, Zaragoza y León–, pero al menos sí contaba con celebrar la procesión del Perdón y el Silencio, como marca la tradición desde 1982. Pero la lluvia hizo de nuevo acto de presencia y obligó a suspender el recorrido cuando ni siquiera se había llegado a su ecuador.

La procesión de La Merced había partido sin incidencias desde la capilla de esta veterana hermandad, situada en la calle Bonifaz, y discurría por el centro de Santander acompañada por una gran cantidad de personas, residentes y foráneos, que siguieron a las dos imágenes con seriedad y respeto todo el camino, y al mismo tiempo con devoción, cada uno a su manera, pero todos con un mismo fin: seguir paso a paso la Pasión de Jesús y al mismo tiempo el sufrimiento que padece su madre, representado en el paso del Ecce Homo por las flores rojas que lo rodean, que simbolizan la sangre que se va a derramar por la ignorancia de los hombres.

Programa del 17 de abril Jueves Santo en Santander Procesión de la Santa Vera Cruz y Pasión del Señor (20.00 horas), organizado por la Junta General de Cofradía Penitenciales de Santander. Itinerario: Ayuntamiento, Calvo Sotelo, Paseo Pereda y Pancho Cossío. Y por la noche (00.00 horas), procesión del Santísimo Cristo de la cofradía de La Salud, desde la iglesia de La Consolación (calle Alta).

Pero cuando se encontraba a la altura del Ayuntamiento, un fuerte aguacero hizo acto de presencia y obligó a la procesión a dar media vuelta sin subir a la calle Alta y sin llegar, por tanto, hasta la iglesia de La Consolación. Por San Francisco volvieron con prisa para buscar refugio en la carpa de la plaza Porticada, a donde la imagen del Ecce Homo llegó tapada con un capote y la de la Nuestra Señora de La Merced, con un plástico. La procesión se dio por suspendida.

La Archicofradía de la Celeste, Real y Militar Orden de Nuestra Señora de La Merced fue fundada el 4 de mayo de 1942 y llevan túnica, escapulario, cubrerrostro, guantes o un manto, todos de color blanco, zapatos y calcetines negros; en Viernes Santo, el cubrerrostro y los guantes son negros. Su emblema es el Escudo de la Orden de La Merced, enmarcado en una cruz de Malta de color blanco, rematado con corona real. La Hermandad procesiona con dos pasos, el Ecce Homo –o Jesús Nazareno– y Nuestra Señora de La Merced.

La imagen del Ecce Homo es una talla del escultor Andrés Novo Cuadrillero, de 1943. Al autor no le gustó nada cómo quedó su obra y en 1947 la quiso restaurar, aunque lo que realmente hizo fue una nueva talla, inspirada esta última en el busto del Ecce Homo de la parroquia de Santa María de La Asunción, en Castro Urdiales, de los siglos XIII-XV, una talla del círculo de Gregorio Hernández.

Y la imagen de Nuestra Señora de La Merced fue tallada sobre madera de cedro por la escultora Gema Soldevilla en el año 2004. La autora reflejó la cara de su hija en el rostro de la Imagen. La Virgen lleva una Diadema labrada en los talleres de Orfebrería Orovio de La Torre, en Ciudad Real. Las Andas sobre la que va la Virgen son de madera decorada, del autor cántabro Ignacio Albarrán.