El PP ya no ve «inviable» reparar los Galeones y presenta una moción para promover su arreglo «Los galeones de La Magdalena siguen en pie gracias a la constante atención del Ayuntamiento de Santander», dice la iniciativa popular

Ángela Casado Santander Martes, 26 de agosto 2025, 07:08 | Actualizado 08:25h.

El deterioro de los tres Galeones de Vital Alsar es evidente desde hace años y, en 2024, la asociación que lleva su nombre pidió poner freno a su degradación. Tras solicitar unos informes al servicio de Talleres Municipales, desde el Ayuntamiento no se volvió a informar del asunto hasta que, a principios de este mes, el regionalista Felipe Piña dio a conocer documentos tras solicitarlos vía registro en varias ocasiones –llegaron a contar diez–. En ellos se recogía que, por su mal estado, se había restringido la posibilidad de subir a los navíos y que se habían vallado por seguridad. Al preguntar al equipo de gobierno, estos calificaron de «inviable» la reparación por su avanzado estado de deterioro y por no existir profesionales que pudieran realizar la tarea, aunque una empresa, Kateb, se ofreció posteriormente a hacerlo. Ahora, apenas 20 días después de afirmar que el estado de los navíos no tenía arreglo, el equipo de gobierno (PP) cambia de parecer y lo hace en forma de moción; una propuesta que defenderán este jueves en el Pleno municipal y mediante la que promoverán su rehabilitación.

Todos los grupos de la oposición, desde que saltó la noticia de que eran irreparables, se posicionaron en contra del PP exigiendo el arreglo. El propio equipo de gobierno, al conocer que Kateb –empresa especializada en reparar yates– se ofrecía a repararlos, concertó una cita con técnicos y este empresario para visitar los navíos y confirmar que la propuesta tenía recorrido. Desde la empresa, su propietario Vicente Abaga garantizó que el estado de los barcos era «subsanable» y trabaja actualmente en un presupuesto. Y desde el equipo de gobierno, a la espera de dicho documento, presentan ahora esta moción para hacer lo posible por recuperar los Galeones.

7 de agosto El Ayuntamiento de Santander descarta el arreglo de los galeones de Vital Alsar. El recinto de los navíos está vallado por el estado de degradación. Finalmente el Ayuntamiento –y tras la insistencia del PRC para conocer el informe que se realizó el año pasado sobre su estado–, informa de que es «inviable» recuperarlos. Sábado, 9 de agosto Tras la noticia con el informe de los Talleres municipales, la empresa Kateb, que lleva más de 25 años dedicada a la restauración de yates en la región –trabaja, principalmente, en Raos y en Laredo– se ofrece a reparar los barcos. Su propietario, Vicente Abaga, tiene tan clara su propuesta y afirma «con los ojos cerrados» que, junto a su equipo, pueden reparar los emblemáticos navíos del marino santanderino. Lunes, 11 de agosto La alcaldesa de Santander, Gema Igual, anuncia que el Ayuntamiento de Santander contactará con la empresa que se ha ofrecido a rehabilitar los galeones para que puedan examinar su estado y ver si se pueden arreglar. «Ojalá» dice Igual, quien sin embargo cree, por la información que hasta ahora tiene el Consistorio, que es «muy difícil» la reparación. Miércoles, 20 de agosto El Diario Montañés accede al interior de las naves con el propietario de la empresa que se ha ofrecido para su reparación: maderas podridas, mástiles caídos, suciedad, malas hierbas, cabos rotos, desconchones… El empresario cree que, pese a todo, es posible rehabilitar los barcos Jueves, 21 de agosto El Ayuntamiento de Santander tomará una decisión sobre la reparación de los Galeones de Vital Alsar, situados en la Península de La Magdalena, cuando la empresa que se ha ofrecido a arreglarlos (Kateb) haga una valoración de su estado. La alcaldesa, Gema Igual, explica que la empresa visitó el martes los galeones y manifestó «de palabra» que era posible el arreglo.

Al dar a conocer que defenderán esta moción, desde el PP apuntan que con ella quieren «reafirmar el compromiso del Ayuntamiento con la preservación y difusión del legado de Vital Alsar, en particular en el recinto de La Magdalena, como espacio emblemático de la memoria colectiva de la ciudad». La concejala de Cultura, Noemí Méndez, es quien ha dado a conocer el texto y asegura que el objetivo es impulsar un proceso de estudio y análisis que permita evaluar las distintas posibilidades de conservación de los Galeones, incluyendo las necesidades técnicas, presupuestarias y los procedimientos legales necesarios, en diálogo permanente con la asociación Vital Alsar e instituciones que puedan contribuir al objetivo común de garantizar la pervivencia de este patrimonio. «Valoraremos todas las opciones posibles de enaltecimiento, recuerdo y puesta en valor de las travesías, hazañas marinas y defensa de la paz, con el objetivo no sólo de destacarlas sino de establecer alianzas con los pueblos mexicano y español, tal y como expresó el propio Vital Alsar, 'con la fe como barca y la voluntad como remos', demostrando que los mares no son fronteras, sino puentes», expone la edil.

Méndez recuerda que cuando Vital Alsar culminó la expedición 'El Hombre y la Mar', 'el 13 de diciembre de 1978, quiso que su ciudad natal guardase memoria de aquel esfuerzo y regaló al Ayuntamiento el galeón Cantabria y la esfera. Además, ofreció los otros dos barcos de la travesía (Ana de Ayala y Quitus Amazonas) a un precio simbólico, con el deseo de que permanecieran expuestos de forma permanente frente al mar. Con este gesto, el marino pretendía que Santander contara con un espacio único en el mundo, un museo vivo junto al mar que perpetuara el espíritu de aquella aventura.

A pesar del visible deterioro de los barcos, Méndez destaca el trabajo del Ayuntamiento «al preservarlos con perseverancia frente al tiempo y los temporales, para proteger un legado histórico». «Pese al desgaste inevitable del tiempo, los galeones de La Magdalena siguen en pie gracias a la constante atención del Ayuntamiento, que los ha convertido en parte del paisaje sentimental de los vecinos y en un atractivo cultural y turístico de primer orden». Sin embargo, explica, «es entendible, como elemento construido con materiales naturales y de forma artesanal, y no teniendo el uso natural para el que son concebidos, que arrastren una gran debilidad a la hora de poder ser tratados de manera orgánica, obligados a estar anclados en un lugar expuesto a las inclemencias».

