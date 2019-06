Gema Igual apela al consenso para construir el futuro de Santander 01:24 JHéctor Díaz Foto: Javier Cotera La nueva alcaldesa de la capital se hace con el cargo gracias a los votos del PP y de Ciudadanos, que entrará a formar parte del equipo de gobierno VIOLETA SANTIAGO y PILAR CHATO Santander Sábado, 15 junio 2019, 22:07

Gema Igual ya es alcaldesa de Santander, esta vez sí, elegida en las urnas. Lo es con once concejales propios y el apoyo de los dos de Ciudadanos que entrarán a formar parte del equipo de Gobierno tras una tensa negociación que se ha cerrado a última tras la mediación de las direcciones de Madrid que en la noche del jueves intervinieron para desbloquear un pacto que hacía aguas y que podía decantar los votos naranjas hacia PSOE y PRC, lo que hubiera desbancado al PP de la Alcaldía de la capital cántabra, una ciudad que no ha conocido otros colores.

Tal vez por todo ello, las primeras palabras de la ya alcaldesa han sido que recibía el encargo de gobernar Santander «con emoción y humildad»., y ha aludido a esos pactos para considerar que se trata de un mandato de los electores. Emoción, ha dicho, la que le ha servido hasta ahora de fuente sde energía, y humildad ante la confianza depositada en ella.

En un discurso muy personal, con una especial mencion a César Díaz, y repitiendo muchos de los mensajes lanzados durante las últimas semanas, Igual ha aludido al hecho de que esta vez asume el bastón de mando por la «fuerza y el respaldo» de las urnas, ya que en 2016 lo hizo tras la dimisión de Íñigo de la Serna para ser ministro. También ha destacado en los primero momento de su intervención que es la primera mujer alcaldesa electa de la ciudad,

«Los ciudadanos nos piden que nos entendamos, que busquemos puntos de encuentro y no de distanciamiento» , ha dicho la alcaldesa, «un puente que nos permita alcanzar consensos y aunar voluntades pensando en Santander y en los santanderinos». Por ello, ha insistido en que «todo el que se quiera sumar a este proyecto, encontrará en mi colaboración y voluntad de encuentro». En este sentido, ha agregado que ahora hay que «construir consensos» y que no dudará en «sentarme a hablar con todo el que quiera aportar para construir». «Mi propósito es escuchar, valorar, ponderar (...) Que provenga de una ideología u otra será secundario, siempre que tenga como finalidad mejorar la vida de los santanderinos», ha apuntado Igual que a pesar del pacto con Ciudadanos no tiene mayoría absoluta necesitará de los votos de otras formaciones para sacara adelante proyectos como las cuentas municipales. Por eso ha pedido a todas las formaciones «lealtad» a los santanderinos por encima de las siglas.

Galería. Javier Cotera

Para Gema Igual, «representar a los vecinos conlleva responsabilidad ética y moral por encima de siglas o colores políticos» y en este punto ha insistido en algo que ha repetido muchas veces en los últimos meses «nunca he prometido nada que no estuviera dispuesta a cumplir». Para la alcaldesa de Santander «hacer buena política no es tarea fácil y a veces incluso puede resultar ingrato».

En el pacto con ciudadanos el PP pierde la Concejalía de Urbanismo, hasta ahora en manos del numero dos y estrecho colaborador de Gema Igual en el Ayuntamiento, César Díaz. Y éste ha sido el único nombre citado en su discurso a la hora de hablar de su equipo. De él ha destacado «su capacidad de trabajo y de sacrificio, por su sentido del deber, de la responsabilidad y del servicio público, por su rectitud, por su inteligencia y por su enorme aportación a la gestión municipal. Un lujo como número 2 y un número 1 en el desempeño de su labor como concejal».

En sus palabras también algunos apuntes de programa de gobierno: fortalecer las políticas sociales, potenciar la creación de empleo y apostar por los jóvenes. Los barrios seguirán siendo objeto de atención prioritaria, con proyectos de regeneración urbana. Igual también ha citado algunos de sus grandes proyectos: el centro asociado al Museo Nacional Reina Sofía, el Proyecto Pereda o el Barrio de La Florida, el impulso del desarrollo del Frente Marítimo y la integración ferroviaria. «Queremos hacer de Santander una ciudad más humana, más verde y más social. Una ciudad con más cultura, con más empleo y con más futuro. Una ciudad en la que cada persona tenga su lugar, cada vecino se sienta atendido y escuchado, y todos, sin excepción, se sientan orgullosos«, ha concluido.

En la sesión de investidura de hoy caras más relajadas que las de las últimas horas. Saludos, felicitaciones y aplausos. Una gran ovación recibió el momento en el que Igual recibía en sus manos el bastón de mando del Ayuntamiento de Santander

Los once concejales del PP y los dos de Ciudadanos, liderados por Javier Ceruti, dieron sus votos a Gema Igual. Mientras que el resto de partidos han votado a sus propios líderes.

Los siete concejales del PSOE, votaron por Pedro Casares, que hasta el último momento ha tratado de liderar un gobierno de coalición a tres bandas junto a PRC y Ciudadanos. Los cinco regionalistas a José María Fuentes-Pila, el único concejal de Unidas Podemos, Miguel Saro, que juró su cargo «por imperativo legal» se votó a sí mismo y al igual que el de Vox, Guillermo Pérez Cosío, que juró su cargo «por España».

Javier Cotera

Un año más, el acto de constitución del Ayuntamiento de Santander fue en el paraninfo de La Magdalena, abarrotado, donde se reunieron unas 300 personas entre representantes institucionales, familiares y amigos de los concejales. Entre ellos el exalcalde de Santander y exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el gran valedor de Igual del que ella fue mano derecha. También estaba el exalcalde Gonzalo Piñeiro, de cuya mano entró igual en el Ayuntamiento de Santander, el delegado del Gobierno, Luis Eduardo Echevarría, el obispo de Santander, Manuel Sánchez Monje, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral. Gema Igual también ha estado arropada por la líder del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

16 años en el ayuntamiento de Santander

Íñigo de la Serna marcó la carrera política de Gema Igual al elegirla como número dos de la candidatura a Santander y, por tanto, alcaldesa si él levantaba el vuelo. Cómo así fue, pero a finales de 2016. Entonces a Igual le costó decidirse a ocupar la primera línea, pero una vez en ella se imbuyó del papel.

Igual no ha tenido complejos para tratar con los vecinos por los barrios (le encanta decir que aprende más en la calle que en el despacho), ni para reconocer los errores cometidos al frente del primer Ayuntamiento de Cantabria (algunos conflictos han sido sonados) y no los ha tenido a la hora de mostrar lo que hay. Alardea de transparencia y de «antipostureo». Lo decía tal cual en un vídeo de campaña con el que quería ilustrar su día a día, en el que explicaba por qué quiere seguir siendo la alcaldesa. «Soy lo que veis».

Natural de Isla –donde permanecen las raíces familiares, donde pasó la infancia–, pasó por el instituto de La Albericia de Santander para hacer la Secundaria y por la Universidad de Cantabria. Allí inició Igual unos estudios de Magisterio que no concluyó y que usaría al entrar en política para referirse a su cualificación académica, lo que le trajo más de un disgusto cuando se convirtió en la máxima autoridad local. Antes de terminar su ciclo estudiantil, se le cruzó la vida laboral y abandonó los libros. Trabajó en Madrid casi ocho años para una agencia de turismo y, cuando retornó a Cantabria, ejerció como gerente de la Asociación de Jóvenes Empresarios.

Al Ayuntamiento llegó hace ya 16 años en una candidatura con Gonzalo Piñeiro, quien sigue siendo amigo y mentor. Al empezar le encargaron los Festejos y el Turismo, este último un sector que conoce bien porque, además, ha echado cables en un negocio familiar en Arnuero.

Las claves del pacto

El acuerdo entre el PP y Ciudadanos en Santander dejará en manos de los naranjas las concejalías de Urbanismo e Innovación, que incluye el área de Contratatación, y la de Cultura, Deporte y Transparencia, como ya había adelantado este periódico. El pacto también garantiza a Javier Ceruti la inclusión en la Junta de Gobierno, la Portavocía Municipal y que Ciudadanos tendrá la segunda tenencia de Alcaldía.

Además, caen en sus manos el control del Instituto Municipal de Deportes y el nombramiento de su responsable, así como las direcciones generales de Innovación y de Urbanismo, esta última de nueva creación. La responsable de Cultura, María Luisa San Juan, llevará las riendas también de Santander Creativa. Ciudadanos propondrá dos de los tres candidatos para convertirse en director de esta última empresa, que finalmente será elegido por el Patronato.