Fin a 42 años de revillismo en las urnas

En sus 42 años como candidato electoral del PRC, Miguel Ángel Revilla ha visto caer el Muro de Berlín, siete presidentes norteamericanos, diez mundiales de ... fútbol y otros tantos Juegos Olímpicos. Cuando su nombre apareció por primera vez encabezando una papeleta regionalista, en 1983, no teníamos internet, ni teléfonos móviles, ni más de dos canales en televisión, ni ordenadores en casa. Durante estas cuatro décadas como líder electoral del regionalismo -literalmente, la mitad de su vida-, Revilla ha visto desfilar a muchos rivales en las urnas. Desde José Antonio Rodríguez hasta María José Sáenz de Buruaga, pasando por Juan Hormaechea, Jaime Blanco, José Joaquín Martínez Sieso, Lola Gorostiaga, Ángel Duque, Eva Díaz Tezanos, Pablo Zuloaga, Vicente de la Hera, Manuel Garrido... y menos a los que están en pie en la legislatura actual, los ha sobrevivido políticamente a todos. Pero siempre hay un final. Será este domingo, después de una dilatada y atípica carrera, cuando Revilla dé un paso al lado y el PRC tenga, por primera vez, un candidato no nacido en Polaciones.

Paula Fernández o Pablo Diestro se enfrentan en unas primarias históricas para los regionalistas, con más de 8.000 militantes llamados a elegir a un cabeza de cartel que frene en los comicios de 2027 la sangría de votos que sufrió el partido en 2023, y que lo descabalgó del Gobierno cántabro.

Aquel fue uno de los momentos más duros de la carrera política de Revilla. Pero no el que más. No hay nada como echar un vistazo al pasado para poner los dramas en perspectiva. Y los inicios del PRC, con aquellas luchas encarnizadas con Juan Hormaechea, pusieron al partido en una situación límite y al borde de la desaparición. Algo que muchos creen que también puede ocurrir ahora, cuando Revilla no soporte el peso de la candidatura.

Todas las listas electorales del PRC hasta ahora han llevado su nombre en el número uno. En 1983, la primera vez que Cantabria celebraba unos comicios autonómicos, Revilla ya fue el cabeza de cartel pese a que el partido entonces estaba liderado por Eduardo Obregón. Lo mismo ocurrió en 1987. No fue hasta un año después cuando la bicefalia pasó a mejor vida en el PRC y Revilla monopolizó todo el poder del partido. Y así ha sido hasta ahora, cuando el modelo original, el de un secretario general distinto al candidato, volverá a imponerse tras los cambios obligados por la sucesión.

Los enfrentamientos con Juan Hormaechea entre 1990 y 1991 fueron los momentos más duros del PRC

No hay más que leer las declaraciones de Revilla de aquellas dos primeras noches electorales para hacerse una idea de las dificultades del PRC por hacerse un hueco entre Alianza Popular -antiguo PP- y PSOE. «No subáis a la sede que aquí estamos de funeral, nos han dado un duro palo a todos», decía en mayo de 1983 Revilla, tras lograr dos diputados y 18.767 votos en las primeras elecciones autonómicas. Cuatro años después, pese a llegar a cinco escaños y duplicar los apoyos, Revilla esperaba llegar a siete y culpó del resultado al «terrorismo informativo» de las encuestas publicadas por los periódicos.

Pero la gran crisis del PRC llegó entre 1990 y 1991. El enfrentamiento con Juan Hormaechea estuvo a punto de provocar la desaparición del partido. En la legislatura 87-91, dos diputados del PRC, Ricardo Conde y Esteban Solana, se marcharon al Grupo Mixto y abrieron una escisión al fundar el Partido Nacionalista de Cantabria, instigados por el entonces presidente de Cantabria, empeñado en acabar con un PRC que le impedía conseguir la mayoría absoluta en el Parlamento. Los regionalistas más históricos aún recuerdan la «brutal» campaña electoral de 1991, con acusaciones muy duras desde la UPCA a Revilla, que dejó al PRC al borde de perder toda su representación institucional. Revilla perdió la mitad de sus votantes y entró al Parlamento en el límite con solo dos diputados -él y Rafa de la Sierra-.

«No soy un político de este tiempo. Se confirma que estoy en otra sintonía. He equivocado el camino porque apuesto por otro tipo de sociedad y de hacer política basada en la honradez», lamentaba en aquellos momentos.

Pero la posterior judicialización de Hormaechea y su desaparición de la política, relajó la presión sobre el PRC, que encontró en el PP de Gonzalo Piñeiro y José Joaquín Martínez Sieso un salvavidas para seguir a flote. Con ellos pisó moqueta por primera vez como consejero de Obras Públicas del Gobierno, y no se le recuerdan excesivos enfrentamientos con su socio en aquellos años.

El socio socialista

Fueron dos legislaturas que permitieron al PRC consolidarse y respirar antes de su etapa socialista. El secretario general del PRC siempre se ha entendido bien con los máximos dirigentes del PSOE en Cantabria. Además de Jaime Blanco, ha visto pasar a Dolores Gorostiaga, Eva Díaz Tezanos -las dos retiradas ya de la política- y Pablo Zuloaga, con quienes ha gobernado en diferentes momentos de sus 16 años como presidente de Cantabria. No en vano, fue José Luis Rodríguez Zapatero el que le entregó las llaves de Peña Herbosa en 2003 pese a haber sido la tercera fuerza en las elecciones, lo que llevó al PRC a romper su relación con el PP.

Pero su 'traición' con el PSOE le reportó muchos enemigos entre la nueva hornada de dirigentes populares que sucedía a la vieja guardia, entre ellos Ignacio Diego -otro al que ha visto jubilarse mientras él seguía en el mismo sitio-. Una enemistad que ha sabido reconducir con María José Sáenz de Buruaga, con quien mantiene buena relación.

Todos esos buenos y malos momentos, las alianzas y las enemistades, son el legado de un Revilla que este domingo dirá adiós a 42 años como candidato. Paula Fernández y Pablo Diestro deberán decidir, a partir de ahora, si el PP de Buruaga es un buen socio para regresar a Peña Herbosa o si lo que toca ahora es una oposición dura. Será una decisión de la que dependerá el futuro del PRC sin Revilla.