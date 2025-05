La seguridad privada reivindica su papel «esencial» en la «garantía de la democracia»

En Cantabria hay unos mil profesionales del sector de la seguridad privada que son un eslabón indispensable de apoyo a la Policía y Guardia Civil ... para coordinarse en múltiples escenarios. Ellos son muchas veces los primeros en toparse con el delito y quienes ejercen de primera contención frente a los infractores; pero por lo general no tienen el reconocimiento que merecen.

Por eso el acto de celebración del XXIII día de la seguridad privada de Cantabria volvió a convertirse ayer, como años anteriores, en un alegato a favor del sector: «Somos colaboradores indiscutibles de todo el sistema para la garantía de la democracia», expresó José Luis Sotorrio, portavoz y miembro de la Comisión de Empresas del sector. «Por eso es tan importante un homenaje de estas características a estos profesionales», añadió en la misma línea que se expresaron el resto de personalidades que acudieron al acto celebrado ayer en el salón de actos del Palacio del Palacio de Exposiciones de Santander.

«Desde que perdimos el principio de autoridad este trabajo es más difícil» Gema González Prosegur

«Nos juzgan por cómo actuamos con el delincuente y eso complica los servicios» Ramón Menocal Prosegur

El evento, organizado por la Delegación del Gobierno en Cantabria, contó con la presencia de diferentes representantes del ámbito político, jurídico y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Entre ellos la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; Alejandro Liz, vicepresidente primero del Parlamento de Cantabria; José Luis López del Moral, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Begoña Gómez del Río, consejera de Inclusión Social; Antonio Orantos, coronel jefe de la Guardia Civil en Cantabria; Carmen Martínez, jefa superior de la Policía Nacional y Manuel Yanguas, jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, entre otros.

Fue Gómez de Diego quien destacó el trabajo de los «140.000 agentes de seguridad privada que existen en España y las 1.387 empresas del sector que son el sustento de miles de familias». Puso el foco también en el esfuerzo del Gobierno por seguir trabajando para «la dignificación de estos profesionales, que pasa por mejorar sus condiciones laborales y por incrementar la formación para que estén mejor preparados de cara a los nuevos desafíos».

Contra el delito digital

Este último argumento fue un lugar común en todas las intervenciones de quienes se expresaron desde el atril del evento. Sotorrío se detuvo en «las nuevas formas de delincuencia que están apareciendo con los nuevos delitos digitales y la inteligencia artificial». De ahí esa necesidad de formación a la que aludió también la alcaldesa de Santander:«Es necesario para que estos profesionales sigan ejerciendo su labor de manera ejemplar como hasta ahora».

El acto sirvió también para entregar placas honoríficas a María Pilar Villasante, jefa de Personal de la Guardia Civil en Cantabria, y a Carolina Chaves, jefa de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional. Luego se otorgaron diplomas especiales a 54 profesionales entre los que se encontraban algunos veteranos como Gema González, de 60 años y trabajadora de Prosegur en el centro comercial de Carrefour en Peñacastillo y a Ramón Menocal, de 54 años y especialista en transporte de explosivos de Prosegur.

«Lo mejor de este trabajo es que, si es vocacional, se disfruta día a día. Lo peor es que desde que se perdió el principio de autoridad es mucho más complicado ejercerlo», explicó ella. Ambos elogiaron a Policía y Guardia Civil por su papel coordinador, «siempre están ahí y nos tratan de maravilla», pero aseguraron que el problema está en el respaldo legal. «Ahora cualquiera juzga cómo intervenimos con el delincuente sin tener en cuenta el contexto previo, el delito, eso es muy frustrante porque se dan muchos malentendidos y complica los servicios», afirmó él. Ambos tienen licencia C para portar armas, pero aún así no tienen el respeto merecido: «Muchos delincuentes nos tratan como si no existiéramos. Para ellos somos 'seguratas' y eso debería cambiar volviendo a recuperar la autoridad», coinciden.