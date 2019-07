La Policía Local de Santander pide la destitución de Nalda y anuncia movilizaciones Asamblea sindical de la Policía local de Santander. / DM La primera tendrá lugar el próximo viernes 19 de julio, día del chupinazo de la Semana Grande, cuando se sumen a la convocatoria de los taxistas para exigir más agentes en las calles DM . Santander Viernes, 12 julio 2019, 12:54

La decisión de obligar a los policías locales de Santander a realizar horas extras en verano ha puesto en pie de guerra a varios sindicatos. En la noche del jueves se celebró una asamblea en la que se votó empezar a realizar movilizaciones, según han asegurado los representantes de USO, SIEP, CSIF y APLB. La primera tendrá lugar el próximo viernes, 19 de julio, con los taxistas de Santander, que reclaman mayor presencia policial en las calles. Los sindicatos piden la destitución del concejal de Personal y Protección Ciudadana del Ayuntamiento, Pedro Nalda, a quien no reconocen como interlocutor por «las mentiras» que está haciendo llegar a los santanderinos sobre la situación en el cuerpo.

Estos sindicatos, a los que no se han sumado UGT ni CCOO debido a que no son partidarios del ultimátum planteado, denuncian que la falta crónica de personal en la plantilla no puede cubrirse con las horas de extra del resto de agentes, y confían en que la Justicia les dará la razón cuando recurran, como ya ha ocurrido en Mérida, Tenerife y Albacete, que optaron por la misma medida y perdieron en los tribunales. Según los sindicatos citados, la plantilla está «harta» de trabajar «en cuadro» y de la falta de medios. Por ejemplo, se ven obligados a utilizar sus móviles personales para el desempeño del trabajo diario.

El conflicto entre el Ayuntamiento y la Policía Local estalla en plena temporada alta y con la Semana Grande de la capital cántabra a la vuelta de la esquina. Pero su descontento viene de atrás: llevan años denunciando la precariedad con que se trabaja, que se ha agravado en los últimos años debido tanto a la jubilación del 20% del personal. En verano, además, se une la coincidencia con las vacaciones de parte de los trabajadores.

En ese sentido, las agrupaciones profesionales ya acusaron ayer al Ayuntamiento de «falta de planificación» e insistieron en la denuncia de una mala gestión para aportar una solución a la carencia de efectivos. El anunció de hoy se encuadra en un episodio de creciente tensión entre los agentes de la Policía Local de Santander en los últimos meses debido a lo que consideran una falta de compromiso por parte de los responsables municipales con la situación que atraviesan.

Entre sus principales reivindicaciones destacan, más allá del aumento de efectivos, una negociación sobre sus condiciones económicas que califican de histórica, y que se suma a los puntos de desencuentro con el consistorio.

Respuesta municipal

El concejal de Personal y Protección Ciudadana del consistorio santanderino, Pedro Nalda, respondió en los últimos días a las críticas de la plantilla a la obligatoriedad de cubrir las necesidades con horas extra. Nalda señaló que la negociación está abierta a las medidas alternativas que realicen las agrupaciones para asegurar la cobertura de la seguridad ciudadana este verano.

Asimismo, inisitó en que el Ayuntamiento trabaja para cubrir lo antes posible el déficit de agentes provocado por las jubilaciones.