SAN AGUSTÍN El director del centro, Enrique Martín, y el profesor, Rafael Ortiz, junto a los alumnos Ana Montes, María de la Torre, Pedro Ruiz, Raquel Martínez, Álvaro Vallejo, Ana Vázquez, Ana Crespo, Lucía Sasía y Rodrigo Álvarez. / SANE El mundo laboral espera personas con alto nivel de conocimientos pero sobre todo con aptitudes competenciales MARTA GUTIÉRREZ R. Lunes, 9 julio 2018, 10:16

Comienza una convocatoria más de STARTinnova en la que vuelve a participar con motivación e ilusión renovada. Desde la primera edición en que el Colegio San Agustín participó hasta hoy han sido testigos de como crecían el número de participantes. Siempre han encontrado en el programa una excelente plataforma para que los alumnos participantes complementen su aprendizaje.

STARTinnova les permite poner en práctica ideas compartidas y conocimientos adquiridos en clase. Les posibilita la realización de un análisis de las necesidades del mercado y de la sociedad. Les permite entrar en contacto con el proceso de hacer realidad un proyecto empresarial y también, con las dificultades que supone presentar y defender una gran idea frente a otras grandes ideas y asumir la decisión final.

Desde la primera edición decidieron que la participación tenía que ser voluntaria. Así, los alumnos asumen el compromiso y la responsabilidad de lo que supone participar en el programa. Son muchas horas extras de trabajo que se añaden a las ya numerosas del curso, sin embargo, la valoración final siempre es positiva por el enriquecimiento personal que les aporta el trabajo en grupo, el contacto con las empresas mentoras, el seguimiento del 'e2' y del profesor-tutor.

Hoy más que nunca el mundo laboral espera personas con un alto nivel de conocimientos, pero sobre todo, con un elevado desarrollo competencial, capaces de trabajar en equipo, de ser creativos, de poseer iniciativa, de asumir responsabilidad, de aceptar la vida con su carga de esfuerzo y sacrificio y de tener capacidad de autoevaluación y de aceptar la evaluación externa. En el colegio creen que todos estos aspectos, de una u otra manera, se experimentan en STARTinnova.

Añadir y valorar las presentaciones que los grupos han de realizar, tanto durante el programa como aquellos que llegan a la fase final. Estas últimas presentaciones de sus proyectos no son fáciles. Los alumnos son observados y cuestionados. Sin embargo, les permite desarrollar la capacidad de comunicarse, de defender su proyecto en público frente a otros, de superar dificultades y vergüenzas.

Quizás el desarrollo de este aspecto dentro de la competencia comunicativa sigue siendo una asignatura pendiente en la metodología educativa. El programa lo impulsa y lo facilita.

La dirección del colegio remarca que si fundamental es el trabajo de los alumnos, no menos importante es el acompañamiento de los profesores-tutores y de los mentores. Los primeros acompañan el trabajo, orientan, motivan y corrigen. Los segundos, no sólo financian, sino que aportan su experiencia empresarial, comparten los valores y la filosofía de sus proyectos, les introducen en el conocimiento real de una empresa y del mundo laboral. Lógicamente, sin ambos pilares, profesores-tutores y empresas mentoras, el programa y nuestra participación no sería posible. Por tanto, agradecen enormemente el gran equipo que se ha creado en estosaños, así como el esfuerzo, la dedicación y la generosidad.

HNOS. LAREDO Estamos agradecidos de tener la oportunidad de participar un año más en este proyecto que acerca la empresa a la juventud. Los tiempos que vivimos nos obligan a un cambio de paradigma tanto en la empresa como en el enfoque de vida. Hnos. Laredo quiere compartir con los jóvenes sus vivencias y transmitir los valores del esfuerzo, trabajo y superación que sitúen la propuesta de valor en la toma de decisión del mercado. Hnos. Laredo es una compañía con una dilatada experiencia en el transporte de mercancías por carretera y en la Logística que opera a nivel nacional e internacional, a temperatura ambiente y controlada, abarcando todos los países miembros de la Unión Europea. Somos una empresa de servicios sólida y moderna a base de constante innovación, contando con una de las flotas mas modernas del mercado que apuesta no sólo por introducir los últimos avances tecnológicos sino que además busca ofrecer un trato cercano y, personalizado. Nuestro propósito es atender las necesidades del transporte de mercancías y almacenaje comprometiéndonos a brindar en todas nuestras actividades, servicios que cumplan con los más altos estándares de exigencia. La organización cuenta con diferentes certificaciones, que garantizan la rentabilidad y fiabilidad de sus resultados; Sistema integrado por ISO 9001:2015; la calificación ISO 14001:2015;OHSAS 18001;2017; IFS Logistic y SQAS. En este escenario, contar con mecanismos que ayudan a garantizar la satisfacción del cliente, el cumplimiento de requisitos legales, la reducción del impacto sobre el medio ambiente, la seguridad de los trabajadores o la eficiencia en el consumo energético, es determinante para continuar mejorando sosteniblemente. Somos una empresa con una dilatada experiencia en transporte de mercancías por carretera y en logística que opera nivel nacional e internacional. Abarca los 27 países de la Unión Europea, Marruecos, Rusia y Turquía.

