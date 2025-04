Adiós a una de las palmeras centenarias de La Asunción de Torrelavega El ejemplar no ha podido sobrevivir al picudo rojo y será talado y sustituido en los próximos meses, «cuando ya no haya tanta presencia de la plaga»

Laura Masegosa Torrelavega Jueves, 24 de abril 2025, 07:17

No hay vuelta atrás. La 'palmera calva' de La Asunción, con más de 100 años de historia, no ha podido superar la infección de picudo rojo pese al esfuerzo del Ayuntamiento por sacarla adelante. Los tratamientos aplicados sobre este ejemplar no han sido suficientes para erradicar la plaga y, tal y como ha confirmado la Concejalía de Medio Ambiente a este periódico, la 'palmera calva' –bautizada así por sus vecinos– será talada y sustituida por otra.

En noviembre el Ayuntamiento anunció que habían detectado los dos primeros casos de picudo rojo en las dos palmeras de La Asunción. Por aquel entonces eran las únicas infectadas de toda la ciudad. Rápidamente se pusieron manos a la obra para intentar frenar su expansión y los trabajadores del Centro Especial de Empleo (Serca) y de otras compañías especializadas realizaron una intervención sobre estos ejemplares. A una de las palmeras, la que todavía parece sobrevivir al picudo rojo, se le aplicó un tratamiento insecticida y una limpieza exhaustiva de las larvas. A la ya fallecida 'palmera calva' se le realizó una cirugía arbórea al ser la más afectada.

Pareció funcionar, al menos durante unos meses. Desde entonces, la Concejalía de Medio Ambiente siguió de cerca la situación, haciendo controles rutinarios. De hecho, en febrero el Ayuntamiento contrató los servicios de una empresa externa para llevar a cabo estos chequeos. Un contrato urgente de un año de duración que incluye la prestación del servicio de control mes a mes, revisión en altura, seguimiento y tratamientos químicos contra la plaga. Por ese entonces, la 'palmera calva' todavía seguía viva y, según los técnicos, «a pesar de su aspecto alicaído, no corría riesgo de caída». Sin embargo, el picudo rojo seguía avanzando y ya había llegado a otras siete palmeras de la ciudad: las del Centro Nacional de Fotografía (3), las de la Agencia de Desarrollo Local (2) y las del recinto de La Lechera (2), que ya están siendo tratadas.

«Hemos realizado una actuación especial en las nueve palmeras más icónicas de la ciudad con una empresa externa, que además ha aplicado varios tratamientos a las palmeras de La Asunción. Una vez finalizados han sido los técnicos del Serca los que nos han recomendado los pasos a seguir», expuso la concejala Patricia Portilla. El informe del diagnóstico ya ha llegado y los técnicos han confirmado la peor de las noticias: la defunción del ejemplar más afectado, la 'palmera calva'. Ahora, el siguiente paso a seguir es talar el tronco y sustituirla por otra, aunque, según informan desde el ayuntamiento, «será en unos meses, cuando ya no haya tanta presencia de picudo rojo».

Mientras tanto, la otra palmera de La Asunción, también centenaria, parece aguantar el 'vendaval', aunque continúa infectada. Ahora, la icónica imagen de La Asunción es «triste» para mucho de los vecinos: una pareja de palmeras, con un 'matrimonio' de más de cien años, que vive sus últimos momentos. Un adiós que, sin duda, lamentará buena parte de la ciudad.

Una placa en el lugar recuerda que las palmeras fueron plantadas el 27 de abril de 1908, tras la primera misa oficiada por Felipe García de La Rasilla, hijo de Juliana García del Cerro, quien donó los ejemplares. Ahora, 116 años después, Torrelavega despide a una de sus palmeras más emblemáticas.