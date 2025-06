Cantabria busca familias de acogida para menores en fines de semana o vacaciones

«Ir al cine, tomar un helado o salir a dar un paseo un rato». Esos son los objetivos que se han marcado desde la ... Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia a la hora de impulsar la figura de las familias colaboradoras. Pese a que en la actualidad hay una bolsa de 50 familias de acogida en Cantabria y durante el pasado año se formalizaron hasta 55 acogimientos, de los cuales 33 todavía se mantienen activos, existe una gran dificultad para encontrar candidatos en el caso de menores a partir de siete años, grupos de hermanos y menores con problemas de salud, emocionales o con algún tipo de discapacidad física, ya sea psíquica o sensorial.

La realidad es que hay muchas familias dispuestas a cuidar y atender a niños y niñas en situación de desamparo con edades comprendidas hasta los seis años. «Los niños más pequeños de cero a seis años suelen encontrar un hogar con mayor facilidad, pero para los mayores de siete años tenemos ciertas dificultades. En un principio puede ser porque llegan al sistema con una historia de vida mucho más compleja, con experiencias de abandono o maltrato y son más prolongados», relata Jaime Serdio, subdirector de Infancia.

La frase «Existe una visión errónea de que los mayores de seis años son los que más dificultades presentan para integrarse» Jaime Serdio Subdirector de Infancia, Adolescencia y Familia

«Y esto puede manifestarse muchas veces en dificultades en la conducta de los chavales, problemas de apego o necesidades de un mayor apoyo emocional y psicológico. Este tipo de familias que quieren prestar un acogimiento pueden sentir que carecen de herramientas o a veces ya no herramientas sino paciencia para afrontar estos desafíos. Por otra parte existe una percepción bastante errónea de que los niños mayores de seis años son los que más dificultades presentan para integrarse o vincularse».

Para atajar esta problemática, la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia, lleva a cabo una campaña de captación, por una parte, dirigidas a familias o personas que quieran acoger a un menor y por otra parte y no menos importante, a familias o personas colaboradoras. Estas familias o personas colaboradoras se comprometen a compartir periodos de tiempo determinados (generalmente no lectivos como fines de semana, festivos, vacaciones, etc) con una persona menor que reside en un centro de protección de menores.

El objetivo es que los niños de acogida puedan romper la rutina de los centros

Dicha convivencia puede ser en el domicilio familiar, o en el lugar donde transcurran las vacaciones de la familia. «No necesariamente tienen que ser familias, puede ser una persona, una familia monoparental que quiera apoyar a estos menores», destaca Serdio. «Lo que buscamos es que salgan de esa monotonía del centro para compartir momentos y que se realicen como personas, que se integren y que tengan alguien de referencia positiva dentro de su vida. Que tengan seguridad, estabilidad, afecto incondicional y evidentemente que puedan desarrollarse con normalidad».

«Experiencia transformadora»

Desde el Icass celebran cumplir «con todos los objetivos». «No tenemos ningún menor de seis años en un centro, los de siete en estos momentos son muy poquitos, pero a partir de los doce años se incrementa el número, por eso es tan importante potenciar la figura de las familias colaboradoras», subraya el subdirector.

Serdio valora la «experiencia transformadora» que supone para las familias acogedoras. «Es cierto que al principio se pueden presentar desafíos, pero el impacto positivo que pueden tener en la vida de un niño es incalculable», confiesa. «Evidentemente, estas familias van a estar acompañadas por nosotros, ya se que les va a ofrecer un apoyo y un acompañamiento incondicional. Y es por eso que animo a informarse, a acercarse y a preguntar en la Subdirección de Infancia sobre este tipo de acogimientos». Asimismo, el curso de formación que hay que realizar para ser familia acogedora consta de unas cinco sesiones y aproximadamente conlleva un mes. A partir de ese momento, ya se produce la adecuación de esas familias para el proceso de acogida.