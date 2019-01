Un espectacular incendio arrasa la Taberna de Flandes en Torrelavega 01:44 DM . El local, situado en la plaza Plaza Leonor de la Vega, estaba vacío cuando se produjo el fuego, que no ha afectado al edificio de viviendas que hay encima SUSANA ECHEVARRÍA Santander Sábado, 19 enero 2019, 12:39

Un espectacular incendio rompió la tranquilidad nocturna la pasada noche en Torrelavega. La conocida Taberna de Flandes, situada en la plaza Leonor de la Vega, ardió completamente a eso de la 01.00 de la madrugada, a pesar de los esfuerzos de los Bomberos de Torrelavega por extinguir las llamas. Lo positivo del suceso es que a esa hora no había nadie dentro del local por lo que no ha habido que lamentar ningún herido y además el fuego no ha afectado ni a la estructura de la taberna ni tampoco a la del edificio de viviendas que hay encima. Eso sí, los vecinos de la zona se llegaron un buen susto al ver cómo ardía todo en el interior del local y la dimensión de las llamas que salían al exterior.

Poco antes de la una de la madrugada de este sábado una llamada recibida en el parque de bomberos de Torrelavega alertaba de un incendio en la Taberna de Flandes, situada en una zona muy poblada. Fue un vecino el que llamó para advertir del suceso. A los pocos minutos tres dotaciones (entre ellas una autoescala, ya que se desconocía la situación) se presentaron en el lugar del siniestro, ya que el parque está muy cerca de la plaza Leonor de la Vega.

00:15 Vídeo.

Cuando los bomberos llegaron se encontraron un fuego que estaba ya muy desarrollado y unas aparatosas llamas que salían por los ventanales del local, a las que hicieron frente con todos los medios disponibles. «En poco mas de media hora apagaron el incendio y controlaron la situación. Ni tan siquiera hubo que desalojar a los vecinos de las viviendas de arriba», explica el concejal de Policía de Torrelavega Pedro Pérez Noriega, que siguió de cerca los trabajos de los bomberos y de la Policía Local torrelaveguense, que se hizo cargo de cortar la calle y organizar el tráfico.

Aunque los bomberos siguen investigando las causas del fuego, todo apunta a que se originó por un cortocircuito en alguno de los aparatos eléctricos que estaban conectados en la taberna. «Esta vez el incendio no ha empezado en la cocina como suele ocurrir habitualmente en los bares y restaurantes», analiza Pérez Noriega.

Este sábado, a las 10.00 horas, el propietario de la taberna, Javier, ha accedido al interior, acompañado por los bomberos y el técnico municipal, tras asegurar estos últimos que no había ningún riesgo. Los destrozos en el interior son muy visibles incluso desde afuera, ya que el fuego provocó la rotura de todos los cristales exteriores.