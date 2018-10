Sniace mantiene el tipo en bolsa tras la sangría del martes y recupera un 0,86% Imagen de la factoría Sniace. / Luis Palomeque El Mercado Continuo relaja las caídas y los expertos inciden en que la incertidumbre penaliza a los valores más variables y de menor dimensión J. L. Santander Jueves, 18 octubre 2018, 08:13

Se temía lo peor en el Mercado Continuo después del castigo sufrido por varias empresas de pequeña y mediana capitalización el pasado martes, con nueve valores exhibiendo caídas superiores al 10% sin motivo aparente. Entre ellas se encontraba Sniace, que después del desplome del 13,8% vivido 24 horas antes ayer aguantó el tipo y cerró su sesión en el parqué en verde con un ligero incremento del 0,86%. La compañía con complejo en Torrelavega acabó el día en los 8,2 céntimos por acción, aún lejos de los más de diez con los que arrancó la semana y en los que se ha venido moviendo la entidad tras finalizar en julio su ampliación de capital.

Después de las desinversiones generalizadas del comienzo de semana, azuzadas por el desplome de DIA -ayer volvió a dejarse un 15,04%-, Sniace se comportó con relativa solvencia salvo un arranque dubitativo que llevó el valor a los 7,7 céntimos por título. Poco a poco fue recobrando el pulso, hasta alcanza los 0,089 euros por acción pasadas las 13.30 horas. El cierre, más allá de llevar al optimismo, sí que sirve para frenar la escabechina previa.

Los expertos han venido advirtiendo de que el de Sniace no es un caso especial, sino una tendencia que se observa desde octubre en el Mercado Continuo en las cotizadas de menor dimensión. A esta tesis se suma Victoria Torre, responsable desarrollo de contenidos, productos y servicios en Selfbank. En referencia a la hecatombe del martes, afirmó a este periódico que «no ha habido nada concreto en Sniace que justifique el desplome. De hecho, precisamente una consultora recientemente respaldaba el plan estratégico de la compañía, confiando en su viabilidad y en el impacto positivo que puede tener en las cuentas de la entidad».

«En momentos como éste se deshacen posiciones en valores más volátiles o menos líquidos» Victoria Torre | Selfbank

En cuanto a la tendencia del Continuo, recordó que «hemos visto caídas en varios valores de menor capitalización, como Solaria, Audax, SPS o Biosearch. Pharma Mar, incluso, ha emitido un comunicado a la CNMV indicando que no había causa objetiva para las caídas del valor».

Según su criterio, «este comportamiento suele darse en momentos de incertidumbre, donde a menudo se deshacen posiciones en aquellos valores que pueden ser más volátiles o menos líquidos». En todo caso, Torre opinó que «así como en otros casos no hay motivo aparente que justifique las caídas, en el caso de Sniace no olvidemos que se trata de una compañía que atraviesa un momento delicado. En el primer semestre del año sus pérdidas superan los ocho millones de euros, más del triple que en el mismo periodo del año anterior. En parte se explica porque alguna línea de la planta de fibra viscosa aún no está al 100% de su capacidad. La parte positiva de las cuentas de Sniace estuvo en el incremento del 30% de la cifra de negocios», concluyó.

DIA, a la baja

Mientras que Sniace ha salvado los muebles, otras cotizadas del Continuo siguen en caída libre. El caso más destacable fue el de DIA. El grupo atraviesa un momento delicado tras rebajar sus previsiones para 2018 y anunciar «ajustes» en sus cuentas de 2017, lo que ha derivado en una debacle del valor en bolsa y más cambios en su cúpula mientras su mayor accionista, el magnate ruso Mijaíl Fridman, ha ido ganando peso en la compañía.

Fuentes de la empresa española explicaron a Efe que durante los últimos días se han producido reuniones entre los miembros de la plana mayor de la cadena de supermercados para analizar lo ocurrido. Se busca mandar un mensaje de tranquilidad y solvencia, aunque la tormenta bursátil no para de momento.