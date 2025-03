Torrelavega abre al público la nueva sede del Ayuntamiento en La Llama, que echa a andar «con lo justo»

La nueva sede del Ayuntamiento de Torrelavega, ubicada en la antigua Cámara de Comercio en La Llama y que alberga el Registro General, el salón ... de plenos y los despachos de los grupos políticos, ha comenzado hoy su actividad. Aunque la inauguración oficial se produjo a principios de febrero, hoy ha recibido a los primeros ciudadanos que han acudido en goteo para registrar sus documentos. La jornada ha estado marcada por la falta de información acerca del cambio, que ha hecho que muchos vecinos se personasen en la antigua sede del Zapatón.

El nuevo espacio, que comenzó su rehabilitación en el verano de 2023, todavía muestra signos de estar en proceso de adaptación. Lo demuestran las cajas de cartón aún dispersas por el interior del edificio o algún que otro cable suelto. Además, muchos de los ciudadanos echan de menos un paragüero, algo simple pero necesario en un día de lluvia como el de hoy. También un espacio para rellenar los documentos. «No tengo sitio para apoyarme y rellenar el formulario, no sé cómo lo voy a hacer», comentó José Luis Gutiérrez, que acudió para gestionar una subvención.

El nuevo edificio alberga los despachos de los grupos municipales. Entrada al registro, donde algunos usuarios han echado de menos un paragüero en un día tan lluvioso. Blanca Rosa Gómez Morante, portavoz de Torrelavega Sí, en su nuevo despacho. Otro de los despachos del nuevo edificio de La Llama. La inauguración del edificio fue en febrero. Hoy se ha abierto al público. 1 /

Por el momento, solo hay una conserje en la puerta de entrada, aunque se espera que «pronto» se incorpore otra persona frente a ella. En la sala del registro, tres funcionarios han atendido a los vecinos que, a pesar de estos pequeños inconvenientes, se han mostrado «comprensivos», conscientes de que se trata de los primeros días de funcionamiento.

Algunos ciudadanos acudieron esta mañana directamente a la nueva sede de La Llama, conocedores de que el cambio comenzaba hoy. «Como no sabía dónde estaba el Registro llamé antes, así que me ahorré un paseo», contó el torrelaveguense Guillermo Montes. Un paseo que no pudo evitar Agustina Barilari, que no se había enterado del traslado y que tuvo que hacer el recorrido desde la antigua sede del Zapatón. «He venido desde el Zapatón hasta aquí porque no me había enterado. Me he dado una caminata, pero no pasa nada. En Torrelavega está todo cerca», confesó.

A pesar de no estar terminado, parece que el cambio gusta. María González, que esperaba junto a su marido el turno para un permiso de obra, comentó que, aunque comprendía que el lugar acababa de abrir y aún faltaban muchos detalles, la ubicación está bien. «Entiendo que acaba de abrir y que en unos días estará todo listo, pero ahora se nota que faltan muchas cosas y organización. Eso sí, estoy encantada con la ubicación porque me pilla al lado de casa«.

Hoy también se han instalado los representantes políticos de Torrelavega, que a partir de ahora asentarán las sedes de sus partidos en este nuevo edificio. Abajo; PRC, PP, Torrelavega Sí e IU-Podemos. Arriba; PSOE y Vox.

La nueva sede del Registro General, cuya rehabilitación costó 1,2 millones y estuvo cofinanciada con fondos europeos, abrirá de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.