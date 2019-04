Vecinos de Barreda critican la acumulación de chatarra en una finca de la Avenida de Solvay La parcela ocupada se encuentra en la Avenida de Solvay junto a las casas de la colonia El Salvador. : / Luis Palomeque La asociación vecinal reclama al Ayuntamiento que limpie la parcela, cuya propiedad es una parte municipal y otra de Sniace DAVID CARRERA Torrelavega Sábado, 27 abril 2019, 07:55

Los vecinos de Barreda, sobre todo los de las colonias de El Salvador y Santo Domingo, junto a la Avenida de Solvay, dicen «estar hartos» de ver cómo la chatarra se acumula en una finca ocupada junto a las viviendas. El problema no es nuevo, pero los habitantes de las casas que se encuentran frente al colegio El Salvador están preocupados porque «el campamento cada día está creciendo más». El presidente de la asociación de vecinos, Manuel Ortiz, traslada el malestar de los residentes en la zona, en especial «en los últimos días en los que hemos visto que cada vez se acumulan más restos de electrodomésticos, de colchones, sillones, muebles y todo tipo de residuos y basura junto a nuestras casas». Un jubilado que vive junto al colegio explica que ya son varios los años en los que se va acumulando chatarra junto a los edificios, con desperdicios de todo tipo allí reunidos y que «se pueden cuantificar por cientos de kilos».

Manuel Ortiz lamenta que el Ayuntamiento «no haga nada» ya que se trata de un problema que «les hemos trasladado hace varios años desde la asociación de vecinos». En este sentido, el representante vecinal indica que la finca ocupada junto a las casas es propiedad del Consistorio y otra parte de la empresa Sniace pero insiste en que «sea cual sea el propietario de los terrenos, lo que no es de recibo es que los vecinos tengamos que convivir con esto después de cinco años y que no se nos ofrezca ninguna solución al problema». Ortiz recuerda que desde la asociación de vecinos se ha propuesta la limpieza de la parcela y que ésta se pueda convertir en un aparcamiento público para evitar que los vehículos que cada día acuden al colegio El Salvador tengan que subirse en las aceras de l Avenida de Solvay.

«Tanto en el Consejo Sectorial como directamente al Ayuntamiento les hemos trasladado esta idea para que este espacio pueda ser regenerado y transformarlo en un aparcamiento, convirtiéndose en la mejor alternativa para los padres y madres que cada día traen a los niños al colegio, ya que junto al centro no disponemos de plazas de aparcamiento», apunta.

En cuanto a la acumulación de chatarra y basuras, Ortiz sostiene que se trata de un problema «generalizado» en barrios y pueblos de Torrelavega y en concreto en Barreda «tenemos varios» que «el Ayuntamiento va limpiando pero que en días vuelven a convertirse en auténticos vertederos en los que la gente echa de todo».

Una de las vecinas veteranas de esta barriada de El Salvador, que prefiere permanecer en el anonimato, detalla que hay personas que acumulan chatarra y basura, tanto en el interior de las viviendas, como en las zonas comunes y en especial «en esta finca que hay entre nuestras casas y la carretera». «A veces cuando salgo de casa me toca ir apartando los trastos que dejan en las zonas comunes y tirarlos a la basura. Es imposible convivir de esta manera», indica.

En más de una ocasión dice que ha transmitido el problema al Ayuntamiento y a la Policía Local, pero desde hace años «no han tomado cartas en el asunto para solucionar el tema». Esta mujer, nacida en las casas que se construyeron en torno a las fábricas de Sniace y Solvay, asegura que necesitan ayuda para que alguien ponga orden. «No es normal que haya chatarrerías ilegales y almacenes de basura a la puerta de las casas. De vez en cuando me toca llamar a la Policía Local porque cada vez hay más montones de chatarra pero dicen que ellos no pueden hacer nada. Yo no me quiero ir de mi casa ni quiero pensar que es para que me canse y me vaya, pero esto no se puede aguantar más», lamenta.

Vertederos ilegales

Esta no es la primera vez que los vecinos de Barreda reclaman a los responsables municipales que procedan a limpiar los vertederos incontrolados que en otras ocasiones se pueden observar en el margen del río Besaya a su paso por esta localidad y que se encuentran situados por detrás del matadero municipal. «Entre la basura acumulada se encuentran electrodomésticos, muebles, ropa, plásticos, cableado, maleza, cristales, etc. Elementos, muchos de ellos, muy dañinos para el medioambiente, y en particular para las aguas», enfatizan.

Por su parte, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, reconoce la existencia del problema y recuerda que a lo largo del año existe una partida económica destinada para la limpieza y erradicación de estos puntos negros sin embargo hacen hincapié en que «se limpian unos en un sitio y aparecen otros en distinto lugar».