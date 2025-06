Los abonados pueden sacar su entrada para una hipotética final del play off desde este martes

Sergio Herrero Santander Lunes, 9 de junio 2025, 18:28 Comenta Compartir

nte el escaso tiempo entre eliminatorias, el Racing pone este martes a la venta las entradas para una hipotética final del play off, que arrancaría el domingo –19.00 horas–, aunque aún no está garantizado que el partido de ida sea en El Sardinero. Las taquillas, tanto la virtual como la física en los Campos de Sport abrirán a las 10.00 horas, sólo para abonados, que contarán con los mismos descuentos que en la primera eliminatoria. Lo que no se pondrán a la venta son el resto de localidades que no están ocupadas por aficionados con carné.

La mala gestión de los horarios por parte de LaLiga ha puesto en una situación complicada a los clubes. En el caso del Racing, su partido de vuelta de la primera eliminatoria se disputa a última hora del jueves y disputaría la ida de la final el domingo, casi sin tiempo para organizar. Por eso, en el club verdiblanco han tomado esta decisión, destinada a aquellos abonados que tengan claro que asistirían a un segundo partido del play off en casa, sea el próximo fin de semana o el siguiente, y, además, vayan a sacar su carné también en la campaña 2025-26. que no deja de ser arriesgada, Todo, en un intento de evitar colas descomunales si tuviese que poner a la venta 22.500 entradas el mismo viernes, con sólo tres días de margen.

Lo primero, el Racing debe ganar en Anduva al Mirandés, que no será fácil. Y, a partir de ahí, todo apunta a que el otro finalista será el Oviedo, que tiene una ventaja de dos goles frente al Almería. Si fuese el cuadro carbayón el rival, el Racing sí que jugaría este domingo en los Campos de Sport, al estar peor clasificado que los asturianos, que tienen el factor campo a su favor. Sin embargo, en caso de clasificarse los de José Alberto y el Almería, la ida se disputaría en el feudo andaluz y la vuelta el sábado 21, en los Campos de Sport. En este último escenario se abriría otra problemática, que es la dificultad de organizar el desplazamiento, tan largo, con menos de 72 horas de margen. Para el equipo y, más aún, para los aficionados.

En caso de que, finalmente, el Racing no se clasifique y, por lo tanto, no haya final del play off para el equipo cántabro, el importe de las entradas será descontado de los abonos de la próxima temporada. De ahí que la iniciativa esté pensada para aquellos aficionados que estén seguros de continuar con el carné racinguista de cara al próximo curso, ya sea en Primera o en Segunda División. El abonado que no quiera participar en esta venta anticipada, tendrá reservado su asiento –en caso de jugar ante el Oviedo– hasta las 20.00 horas del viernes, día 13.

Los precios de las localidades son los mismos que ante el Mirandés, que oscilan entre 22 y 50 euros, según la platea. Los menores de 18 años podrán acceder al estadio por 11 y 13, respectivamente, si son infantiles (de 6 a 13 años) o júnior (de 14 a 17 años). Los abonados Oro tienen un descuento del 50 por ciento en sus localidades; los Plata, del 45 y el resto, del 40.

Lo que el club ha querido dejar claro en su comunicado es que «no quiere prejuzgar el resultado de ambas eliminatorias, sino tratar de evitar –en la medida de lo posible–, las molestias a sus abonados». De todas formas, la entidad verdiblanca ha convocado hoy a las 12.00 horas, una rueda de prensa de su director de comunicación, Roberto González, para aclarar la propuesta.