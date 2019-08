Sergio García 'El Niño' y Laura Nicholls son deportistas de élite en sus respectivas disciplinas (boxeo y baloncesto), así que están acostumbrados a los subidones de adrenalina. No extraña, por tanto, la decisión que han tomado tras ser elegidos como pregoneros de las fiestas de Torrelavega. «Vamos a improvisar, a ver lo que sale», dicen cómplices y sonrientes. El multitudinario acto tendrá lugar hoy, a las 20,30 horas, en el Bulevar Demetrio Herrero y dará paso a 10 días destinados a pasarlo bien y aparcar los problemas cotidianos.

«Va a venir mucha gente a ver si la lío, alguna anécdota vamos a protagonizar», dice Laura, que, aunque santanderina, tiene familia en Torrelavega y ha disfrutado de las fiestas de La Patrona desde niña. «Anda que no me lo he pasado bien subida en todas las atracciones, como niña inquieta que soy», señala. «Es cierto –explica– que a los 14 años me marché para jugar al baloncesto, pero vine muchos años seguidos a las carrozas, las cabalgatas...».

Laura está encantada con el nombramiento: «Desde pequeña estás acostumbrada a ver estas cosas desde lejos, entre la gente, y cuando me dijeron que iba a ser pregonera me hizo mucha ilusión. Estoy muy contenta de poder dar el pistoletazo de salida de estas fiestas».

Su compañero de esta tarde, Sergio, también está orgulloso, aunque un poco sobrepasado por el acontecimiento. «Prefiero pelear ante 20.000 personas –señala entre bromas– que dar el pregón a 4.000. He pensado en este marrón desde que me enteré, mientras salía a correr por las mañanas». El campeón torrelaveguense siempre ha disfrutado de las fiestas de su ciudad: «Vengo desde que era niño. Bueno, niño nunca he dejado de serlo –sonríe–. La Patrona es algo bueno para todos, son unos días para desconectar y pasarlo bien».

Ambos creen que el hecho de que un evento tan importante como el pregón tenga un marcado carácter deportivo –el año pasado los protagonistas fueron la Gimnástica y las chicas del voleibol–, evidencia la decidida apuesta de la ciudad por el deporte. «Esto nos viene de lujo, el deporte es muy positivo para Torrelavega», asegura Sergio. «Es un reflejo de la sociedad. Esta ciudad siembra en el deporte base y esa semilla luego da sus frutos. Los dos hemos competido aquí y sabemos de la unión entre Torrelavega y el deporte. Ya veremos lo que pasa en el pregón cuando nos pongamos a hablar ante tanta gente», indica Laura.

El palmarés de los dos protagonistas de esta tarde en las fiestas de Torrelavega es difícil de igualar, pero no dejan de actuar en su entrevista con El Diario como dos jóvenes sencillos que no eluden el contacto con la gente. Ella es tricampeona de Europa y subcampeona del Mundo y Olímpica con la selección española, pieza clave en la denominada generación de oro del baloncesto femenino de nuestro país. La pívot santanderina, de 30 años, explica su situación en pleno verano: «Yo no tengo vacaciones, nunca dejo de entrenar. Sí es cierto que ahora tengo un mes de estar aquí con la familia, con los amigos, en mi tierra. El 1 de septiembre estaré de nuevo en Rusia y dentro de poco a 27 grados bajo cero».

Citas en Rusia y Francia

Laura nos comenta que es su segunda temporada en el equipo Nadezhda y está contenta con la experiencia. «Hay una gente tan acogedora –explica– que de momento no he pasado frío, pero está complicado cuando ves la temperatura que hace. Estoy muy bien, muy contenta. La temporada pasada solo estuve cuatro meses y ahora la voy a hacer entera». Sus metas para la nueva campaña también incluyen a la selección nacional: «Tenemos que clasificarnos para las Olimpiadas de Tokio 2020. Yo ya he dicho que si gano otra medalla, ya quemo la casa, no sabría qué hacer».

Ha ganado tantas cosas que dice que ni siquiera lleva la cuenta. «No sé ni las medallas que tengo –afirma–. Si llega otra en Tokio será maravilloso, pero me quedo más con las anécdotas, con la gente, con todo lo que he aprendido. Para mí la meta es ser cada día un poco mejor, mejor jugadora, hija, hermana, novia...».

Sergio tiene 26 años, es de Barreda y se proclamó en septiembre del año pasado en Torrelavega campeón de Europa del peso superwélter. No conoce la derrota y ha defendido el título en tres ocasiones. Su próximo reto será viajar a Francia para defender el cinturón ante un duro rival, Cedriz Vitu, excampeón de Europa. «Ha ganado a tres españoles –señala–, pero yo lo veo bien. Toca salir fuera, como hicimos en Londres, y dar todo, pero también es menos presión para mi, porque aquí veo entre el público todas las caras conocidas de familia, amigos, vecinos... Estás pendiente de todo, mientras que en Londres, por ejemplo, había 20.000 personas y me daba igual».

'El Niño' ha superado ya tres semanas de las nueve fijadas como preparación para la pelea del 28 de septiembre. Sobre su sueño final de ser campeón del mundo, el púgil torrelaveguense también lo tiene claro: «Solo pienso en el próximo combate, vamos paso a paso. Esto no es como el baloncesto. En lo mío pierdes un día y te frena para mucho tiempo».

Las fiestas de la Virgen Grande comienzan hoy y concluirán el 18 de agosto, contando, como es tradicional, con un programa en el que predominan las actividades gratuitas y destinadas al disfrute de toda la familia. El recinto ferial, instalado en El Zapatón, abrirá hoy de seis de la tarde a dos de la madrugada. A las 20.00 horas tendrá lugar el desfile por las principales calles de Doña Leonor de la Vega, acompañada de gaiteros, piteros, gigantes y cabezudos. Después llegará el pistoletazo del pregón, espectáculos itinerantes, verbena, conciertos...