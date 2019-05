A vueltas con los datos del paro Vista general de Torrelavega / Luis Palomeque Cruz Viadero (PSOE) y López Estrada (PRC) sacan pecho con el descenso de la tasa del 30% al 13%, que según el resto de candidatos «no son cifras reales» DAVID CARRERA Torrelavega Viernes, 24 mayo 2019, 07:16

Si hay un problema latente en Torrelavega, la que antaño llamaban como 'ciudad del dólar', es el paro. Un dato –la tasa de desempleo– que normalmente dobla la media de la comunidad autónoma. Así las cosas es normal que el paro fuera uno de los temas a los que se agarraron los candidatos a la Alcaldía en el debate organizado por El Diario Montañés celebrado ayer en las instalaciones de La Lechera.

El candidato socialista, el alcalde José Manuel Cruz Viadero, fue el primero en abrir el melón del desempleo para sacar pecho al señalar que en la actualidad hay dos mil parados menos en la ciudad, lo que a su juicio «es un ejemplo de la buena gestión del equipo de gobierno en los últimos años». Su compañero en el equipo municipal, el regionalista Javier López Estrada, también se refirió al descenso de la tasa de paro en Torrelavega para hablar de la «positiva» gestión de socialistas y regionalistas en los últimos cuatro años. Según el líder del PRC la tasa del desempleo en la ciudad ha pasado de un 30% a un 13%, lo que en su opinión «es fruto de las políticas de fomento del empleo puestas en marcha a lo largo de la legislatura». «El desempleo, el mayor azote de Torrelavega, se ha visto disminuido en más de dos mil personas, en gran parte por el esfuerzo realizado por todas las administraciones, entre ellas nuestra Agencia de Desarrollo Local, desde la que hemos formado a cientos de vecinos en diversas disciplinas». Además, recordó que en estos últimos cuatro años se han aprobado cuatro presupuestos municipales y más de una decena de modificados presupuestarios, al igual que se ha logrado dejar la deuda municipal a cero.

PP y Torrelavega Sí aseguran que las plazas creadas «no son suficientes» Falta de aparcamiento

El resto de candidatos a la Alcaldía de Torrelavega no comparte estos logros y considera que «las cifras del paro están maquilladas». El aspirante por Ciudadanos, Julio Ricciardiello, señaló que «mientras PSOE y PRC presumen de esta bajada de la tasa, lo que es una realidad es que ha bajado notablemente la población activa en Torrelavega, que cada año pierde más habitantes, acercándose cada vez a los 50.000, y que ve como sus jóvenes tienen que marcharse porque aquí no tienen trabajo». «Esa es la realidad y no que haya dos mil parados menos. Lo que hay es cada vez menos población», agregó. En este sentido, David García, el candidato de Unidas Podemos y el más joven de los ocho que ayer participaron en el debate, lamentó la situación a la que están sometidos los jóvenes de la capital del Besaya porque «no hay ninguna salida laboral y se ven obligados a irse, lo que demuestra que uno de los grandes problemas de Torrelavega es la pérdida de población».

Ciudadanos y Vox consideran que se está «maltratando» al comercio tradicional pymes y autónomos

En opinión de la candidata de Torrelavega Sí, Blanca Rosa Gómez Morante, «otro de los grandes problemas de este equipo de gobierno es la falta de ejecución de las inversiones». «No puede ser que haya 17 millones de euros en el Ayuntamiento que se han quedado sin ejecutar y destinado a proyectos que tienen nombre y apellidos, como es el caso del aparcamiento en altura, la reforma del palacio municipal o la pasarela peatonal», explica. Según la exalcaldesa, «este equipo de gobierno es especialista en dejar escapar los proyectos como en su día pasó con el Centro de Emprendedores»,

Pero las críticas a PSOE y PRC no sólo se centran en el paro e inversiones. La falta de aparcamiento es otro problema en la ciudad resuelto de distinta forma según desde dónde se mire. López Estrada (PRC) reconoce esta carencia, pero explica que su programa plantea varias actuaciones, como la ejecución de dos aparcamientos subterráneos con precios públicos para residentes, uno en la avenida Coro Ronda Garcilaso y el otro en el actual aparcamiento de Feve. Además, propone otros dos aparcamientos gratuitos en altura, en la finca de La Carmencita y en el Mercado Nacional de Ganados.

El candidato de Vox, Ángel Bercedo, lamenta que la falta de plazas de aparcamiento en la ciudad «está hundiendo al comercio porque la gente opta por comprar en grandes superficies comerciales». Asimismo, Julio Ricciardiello, de Ciudadanos, recuerda que el programa de su formación ha trabajado alternativas y medidas para ayudar a las pymes, a los autónomos y a los comercios del centro de la ciudad, que «no pueden seguir viendo cómo se cierran más negocios».

Cruz Viadero (PSOE) manifestó que entienden las críticas pero señaló que «en esta legislatura se ha ganado la confianza de las empresas, se ha reabierto Sniace, el polígono de Tanos-Viérnoles está completo y proyectos como Las Excavadas o el soterramiento van a cambiar la ciudad». Por su parte, Fernández Teijeiro (PP) insistió en que su partido defiende un modelo de gestión eficaz con el que «los proyectos se ejecuten y no se queden en un cajón».

Respecto al comercio, David García (Unidas Podemos) se mostró crítico con las políticas puestas en marcha y se refirió en concreto a superficies comerciales como la de Ganzo o Los Ochos, y que a su juicio «suponen la puntilla para el comercio tradicional».