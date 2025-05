Las Zonas de Bajas Emisiones, un mar de dudas

Es la segunda vez que se pospone la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones en Torrelavega. El plan inicial era activarla ... en el primer trimestre del año, varios meses después de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) -en agosto del año pasado-. El Ayuntamiento quiso aplicar un periodo de adaptación de unos meses para que los conductores se familiarizasen con esta nueva normativa. Sin embargo, llegado el plazo, decidió ampliar el periodo hasta el 9 de mayo, asegurando que «los vecinos serían avisados con suficiente antelación».

A comienzos de esta semana, días antes de su supuesta activación, todavía no había noticias por parte del Consistorio, hasta que las tornas volvieron a girar. El Ayuntamiento sacó una resolución de alcaldía informando de un nuevo cambio: la Zona de Bajas Emisiones empezará a funcionar el próximo 10 de junio. ¿El motivo? «Intensificar la información a los vecinos».

Dicho y hecho. Al día siguiente de dar a conocer la nueva fecha se intensificó la labor de información sobre la ZBE. Hasta ese momento las líneas para despejar las dudas habían sido la página web municipal y un correo electrónico. Ahora, han dado un paso más allá. Raquel García y Miguel Moncalián -por si quieren ir familiarizándose con los nombres- son los dos agentes que estarán durante tres meses en el nuevo edificio de La Llama a disposición de todos los ciudadanos para resolver cualquier duda. Es la nueva apuesta del Ayuntamiento. Y no solo eso, mientras uno esté en el punto de información, el otro estará por las calles de la ciudad para ampliar el rango de asesoramiento.

El horario de atención será los lunes, martes, miércoles y viernes de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Los sábados también habrá servicio de información, aunque solo en la calle y de 10.00 a 13.00 horas. Los jueves será un día especial dentro de esta campaña y se centrarán solo en el mercado del Ferial.

El primer día de esta incitativa fueron varios los ciudadanos que hicieron cola en el edificio de La Llama para enterarse bien del funcionamiento de la ZBE. «Nada más abrir el punto de información ya había unas seis personas esperando», confiesa Miguel.

Según cuentan, la mayoría de dudas vienen de vecinos empadronados en el perímetro de la ZBE. «¿Podré aparcar mi coche en el garaje?», «¿Si vivo en esta zona tengo que sacar la pegatina?», «¿Si mi coche no tiene el distintivo ambiental tengo que pedir permiso para entrar en mi calle?». Son solo algunas de las preguntas más repetidas. Raquel y Miguel responden todas las dudas que llegan a La Llama y entregan a cada persona un folleto con toda la información por escrito, por si tienen que revisarla en algún momento.

Además, en caso de que alguien tenga que solicitar permiso para poder circular por la ZBE también les ofrecen allí mismo el formulario. Hay de varios tipos. Uno por si tienen que llevar a alguien al médico, otro por minusvalía y otro, por ejemplo, por si alguien tiene un negocio en esas calles y tienen que hacer labores de carga y descarga. Todo eso serán excepciones que se podrán solicitar con antelación. Esta campaña de información personal se complementa con otras vías. Si usted no vive en Torrelavega podrá asesorarse a través de los números 661 876 559 (solo se atiende WhatsApp) y 607 055 040 (Registro de Vehículos Autorizados). También mediante el correo electrónico info@aytorrelavega.es o las páginas web www.zbetorrelavega.com y www.torrelavega.es.

Además de dudas, muchos ciudadanos se muestran reticentes ante la llegada de la ZBE a Torrelavega. Norma González vive en Cudón (Miengo), pero acude regularmente a la capital del Besaya para hacer recados y, a partir del 10 de junio, tendrá que pensar bien por donde circular para no pasar por el área comprendida entre las calles José María Pereda, La Llama, Julián Ceballos y Julián Urbina. «Me parece una tontería y no lo entiendo. Venimos muchas veces a Torrelavega porque hacemos vida aquí y ya tienes que estar pensando por donde te metes para que no te multen. Lo veo muy complicado y un lío. Además, no están dando apenas información», reconoce.

Beatriz Sánchez, vecina de Santander, se atreve a ir más allá. «Se van a cargar las ciudades». Lo compara con la capital: «Allí afecta menos pero si aquí regulan la entrada de coches va a repercutir muchísimo. Justo ahora me fijaba en una calle dentro de la ZBE en la que hay un taller, ¿qué va a pasar en esos casos con los coches que no tengan el distintivo?», pregunta aludiendo también a al falta de información. «La gente va a comprar más online y va a dejar de venir a las ciudades para irse a la periferia», asegura.

En el comercio también piensa Miguel González, porque sabe lo que es. «Yo he sido comerciante muchos años y veo que el comercio se está deteriorando precisamente por la falta de entrada de coches a la ciudad. Lo de los gases no lo entiendo. Puede haber algún coche que contamine mucho pero lo hacían más las fábricas cuando estaban funcionado», opina.

A un mes de que se active la Zona de Bajas Emisiones, vecinos y visitantes todavía mantienen sus dudas y, en general, su rechazo ante esta nueva normativa que pretende transformar a Torrelavega en una ciudad «más sostenible».