Rajoy pide "evitar enfrentamientos" en el congreso regional

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha decidido relevar al secretario de Estado de Agenda Digital, José María Lassalle, por la diputada nacional Ana Madrazo en el Comité Ejecutivo del PP. Una dirección nacional en la que se mantendrá Ignacio Diego en calidad de presidente de los populares cántabros.

Rajoy ha anunciado los nombres elegidos para el nuevo comité ejecutivo nacional y también ha confirmado en la Junta Directiva Nacional a María José Sáenz de Buruaga, como secretaria general; el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna; el diputado autonómico José Manuel Igual, así como la exministra Isabel Tocino y la cántabra Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz.

En su discurso ante el plenario del XVIII congreso del PP, Rajoy ha pedido el apoyo de los compromisarios del PP para ser elegido de nuevo como líder del partido y ha asegurado ante ese reto: “Todavía puedo dar mucho más”.

“Sé lo que supone ser presidente del PP. Lo he sido y lo soy. Ha sido y es un enorme honor. He dado todo lo que he podido. Hoy quiero deciros que estoy en condiciones de decir que todavía puedo dar mucho más y estoy absolutamente convencido de ello”, ha afirmado.

Además, ha defendido la unidad de su partido porque es “democrático y todas las voces cuentan”, y porque sabe “integrar las diferencias en un proyecto común”. No es que no haya diferencias, ha dicho, sino es que esas diferencias las incluye el Partido Popular en un proyecto en el que todos se sienten identificados, como ha sucedido en este congreso, a cuyas ponencias se han presentado 4.000 enmiendas. “A ver qué partido presenta 4.000 enmiendas a su congreso nacional”, ha apostillado.