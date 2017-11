Iceta: «Estoy muy satisfecho de tener el apoyo del presidente Revilla durante la campaña» El líder del PRC estará en Cataluña a título personal para apoyar a su «amigo» Miquel Iceta, del PSOE, durante la campaña electoral ANA DEL CASTILLO Santander Jueves, 23 noviembre 2017, 07:52

Acomodado en una de las sillas de la sala de prensa del Gobierno de Cantabria y con toda la naturalidad del mundo, el presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), dijo ayer -en directo- a Ana Rosa Quintana que estará el día de cierre de campaña en Cataluña junto a su «amigo» Miquel Iceta, secretario general del Partido Socialista de Cataluña (PSC) y candidato a las elecciones del 21D. Según Revilla, hay personas «insensatas» que han llevado a Cataluña y a España a una situación «terrible que algún día saldrá en los libros de texto». Por eso, cree el presidente regional, que es necesario apoyar al actual líder de los socialistas en Cataluña, a quien ha definido como «alguien que defiende España y que tiene un criterio de que esto hay que arreglarlo hablando y que tiene una solución que no es extremista». Revilla ha dejado claro que no acude como figura política, sino por amistad: «No voy a nivel de partidos, porque no soy del PSOE ni del PP, pero es amigo mío y me ha pedido que le eche una mano», ha puntualizado el regionalista que gobierna en Cantabria con el partido socialista como socio en el Ejecutivo.

Por su parte Iceta ha declarado a este periódico que está muy «satisfecho» de tener el apoyo del presidente Revilla, «que se suma al apoyo de los socialistas cántabros en una campaña decisiva para el futuro de Cataluña y España».

Ya lo había dejado caer el presidente de Cantabria el pasado fin de semana. Aunque no dio nombre y apellido, sí confirmó que iría a Cataluña a «echar una mano a un amigo».

Los socialistas encaran las elecciones, convocadas por el Gobierno en aplicación del artículo 155 en Cataluña, como una oportunidad para cambiar el rumbo de la política catalana. El 21 de diciembre «nos jugamos el futuro y Miquel Iceta representa ese cambio hacia un modelo federal que proponemos los socialistas, donde se apueste por buscar los puntos de encuentro entre los territorios y no seguir incidiendo en la escisión y ruptura a la que han abocado el PP y los independentistas», ha dicho Pablo Zuloaga, secretario general del PSC-PSOE en Cantabria.

Zuloaga ve con buenos ojos que Miguel Ángel Revilla apoye a su compañero de partido en Cataluña. «Creemos que es bueno que políticos, intelectuales, artistas, profesionales que crean en un modelo federal que dé respuesta al problema territorial de España se sumen a apoyar a Iceta. Y por tanto es bueno que Miguel Ángel Revilla, como presidente de Cantabria, apoye a Iceta y al proyecto de los socialistas en Cataluña», ha explicado.