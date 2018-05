Michel Franco y Guillermo Arriaga, ejes de la Semana Internacional de Cine de Santander Guillermo Arriaga, a la izquierda, junto a Michel Franco. / DM Los cineastas mexicanos, entre los invitados de esta segunda edición que se celebrará del 16 al 23 de junio en el Centro Botín y la Filmoteca cántabra GUILLERMO BALBONA Santander Domingo, 20 mayo 2018, 08:15

El cine mexicano, representado por dos de sus valores más representativos y distinguidos, de generaciones y trayectorias casi opuestas, uno emergente y el otro referente consolidado, Michel Franco y Guillermo Arriaga, respectivamente, serán los protagonistas de la segunda Semana Internacional de Cine de Santander. Las fechas definitivas de esta segunda convocatoria se han fijado del 16 al 23 de junio.

La cita con el cine, que busca su lugar y su nicho nacional en una ciudad en la que nunca se ha logrado asentar una experiencia duradera parecida, sea en formato festival o de encuentro temático, se celebrará en el Centro Botín y en la sede de la Filmoteca de Cantabria y recibirá a algunos de los nombres más destacados del presente cinematográfico a través de diversas secciones y actividades.

Entre las personalidades que asistirán a Santander ya están confirmados dos de los cineastas mexicanos más prestigiosos: el director, escritor y guionista nominado a un Oscar, Guillermo Arriaga; y el también director, guionista, y productor Michel Franco, un creador habitual en los festivales internacionales más importantes de los últimos años. La organización ultima los detalles de esta edición que será inaugurada el sábado 16 de junio. Sesiones abiertas al público, debates, charlas y encuentros se alternarán con proyecciones y propuestas temáticas.

El encuentro de cine, que arrancó en 2017, está organizado por el Centro Botín, Morena Films y la Filmoteca de Cantabria, en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (México). Todas las actividades, según la organización, serán de acceso libre hasta completar el aforo.

Santander, una de las capitales españolas con mayor número de convocatorias cinematográficas -posee la Filmoteca de Cantabria en Bonifaz, la Filmoteca Universitaria y programaciones regulares en entidades como el Ateneo, Centro Madrazo y Biblioteca Central- nunca ha logrado consolidar un festival.

El pasado mes de septiembre arrancó la nueva Semana Internacional de Cine. El director irlandés Jim Sheridan, el veterano cineasta Carlos Saura y el citado Festival mexicano fueron algunos de los protagonistas de la propuesta.

El cine mexicano, que se convierte en la referencia estable, tiene en los últimos años nombres propios en boca de todos: los oscarizados Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu o Alfonso Cuarón, pero detrás asoma una sólida industria centrada además en las coproducciones.

Esta semana precisamente se ha hablado en Cannes del filme 'Una daga en el corazón', aspirante a la Palma de Oro. Una cinta dirigida por un cineasta francés Yann González, protagonizada por Vanessa Paradis, pero con México entre los países que sostiene su coproducción. Era la única película con producción latinoamericana a competición de Cannes, y la primera mayoritariamente francesa en la que participa México.

En Cannes Julio Chavezmontes, cofundador de Piano, productora mexicana, ha destacado que ese país cuenta con técnicos de primer nivel mundial, con laboratorios con todas las facilidades y es infinitamente más barato que en Europa. Ganador en Sundance del Premio Especial del Jurado al mejor guión por 'Tiempo compartido', dirigida por su socio en Piano, Sebastián Hofmann sostiene que la industria ha resucitado desde 2006 gracias a las políticas públicas. México pasó de producir 28 películas en 2000 a 176 en 2017, situándose entre los 20 principales países del mundo, según el Anuario Estadístico de Cine Mexicano.

De ese total, el Estado participó financieramente en más de la mitad (96). Y las coproducciones supusieron un 30% (52, siete más que en 2016). Se realizaron con 27 países, principalmente Estados Unidos, España y Colombia. Ya el pasado año Cannes se convirtió en una fiesta mexicana con la presencia en la alfombra roja de Del Toro, Cuarón, Iñárritu y Emmanuel Lubezki. Y precisamente Michel Franco se llevó entonces su tercera recompensa en cinco años en el Festival, con 'Las hijas de Abril'.

El más premiado en Cannes

Franco es el realizador mexicano más premiado en Cannes, donde el pasado año su última película obtuvo el Premio Especial del Jurado de la sección 'Un Certain Regard'. Además obtuvo el Premio al Mejor Guion por 'Chronic' en 2015 y su segundo largometraje, 'Después de Lucía', recibió el Premio a Mejor Película en 'Un Certain Regard' en 2012.

Su ópera prima, 'Daniel y Ana', ya fue seleccionada para la Quincena de Realizadores del certamen francés y se distribuyó internacionalmente.

Estos cuatro largometrajes mencionados serán parte de la retrospectiva que le dedicará la Semana santanderina, completada por la proyección de 'A los ojos' (2014) y su cortometraje 'Entre dos'. Michel Franco presentará todas sus películas y ofrecerá un encuentro con el público y una clase magistral abierta.

En su faceta como productor cabe destacar: '600 Millas' (2015), dirigida por Gabriel Ripstein, protagonizada por Tim Roth y ganadora del premio a Mejor Opera Prima en el Festival de Berlín y en los Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, los Goya de aquel país; y 'Desde allá' (2015) del venezolano Lorenzo Vigas y ganadora del León de Oro en Venecia, entre otros nueve galardones. Michel Franco, pese a su proyección internacional y haber estrenado cuatro películas en Cannes, la Academia de su propio país le ha sido indiferente. Nunca, en toda la carrera del realizador, ha sido nominado por al Ariel a Mejor Director o Mejor Película. El cineasta ha mostrado su queja en ocasiones: «Esta discriminación, pareciera que es personal. Siento que es una discriminación hacia mi trabajo y mi persona, y no entiendo por qué. A mí, más allá de que me vuelva loco ganar un Ariel, lo que me gusta es sentir que soy parte de la comunidad. Yo no he hecho más que promover el cine mexicano en el mundo y no entiendo la razón de esta Academia...».

En 2003 ganó el Danzante de Oro del Certamen Iberoamericano en el Festival de Cine de Huesca con el citado cortometraje 'Entre dos' y se animó a preparar su primer largometraje. Reescribió 35 veces el guion de una comedia de época ambientada en los años setenta hasta que se rindió porque nadie quería financiar el proyecto. Entonces escuchó una historia real que despertó la chispa de lo que sería la citada 'Daniel y Ana'.

La escribió pensando en que si no conseguía apoyo de algún fondo o casa productora, podía producirla por sí mismo. El guion le interesó a su amigo Daniel Birman, nieto de Alfredo Ripstein y productor en Alameda Films.

De la renovación del cine mexicano Franco (Ciudad de México, 1979), que es uno de sus artífices, recomienda siempre a las generaciones venideras «arriesgarse» y filmar «sin preocuparse mucho de si han pasado o no por una escuela de cine».

Novelas en paralelo

La cita internacional, que tiene su sede principal en el Centro Botín, también homenajeará al director, escritor y productor Guillermo Arriaga. Además de novelista, se inició como narrador con 'Escuadrón Guillotina' y destacó por su colaboración como guionista con Iñárritu para el que escribió tres de sus primeras películas: 'Amores Perros (2000), por la que obtuvo una nominación al Oscar, además de muchos otros galardones internacionales, '21 gramos' y 'Babel'.

En 2005 colabora con Tommy Lee Jones en su debut como director, con la escritura del largometraje 'Los tres entierros de Melquiades Estrada', por el que recibe el premio al Mejor Guion en Cannes. Ya hace justamente una década dirigió su primera película: 'The Burning Plain' (Lejos de la tierra quemada), con Charlize Theron, Jennifer Lawrence y Kim Basinger como protagonistas. En 2016 Arriaga vuelve a la novela con la publicación de 'El salvaje' con la que obtuvo el Premio Mazatlán de Literatura el pasado año. La Semana Internacional proyectará su citada película 'Lejos de la tierra quemada', seguida «por un coloquio con el escritor y cineasta, un encuentro con el público así como una clase magistral».

Arriaga, que ha sido siempre más conocido por ser el guionista de la mencionada trilogía con Iñarritu, ha demostrado su habilidad para confeccionar puzzles narrativos con diferentes historias destinadas a hacerse eco entre sí. En 'The Burning Plain' es una historia sobre la frontera que cruza cuatro historias de amor que se van juntando.

El pasado año Arriaga, publicó en Páginas de Espuma 'Retorno 201', colección de relatos, que evidenciaba un talento para el género, sobre la violencia, el desamparo, la crueldad, la culpa oculta o el recuerdo.

Con 'El búfalo de la noche' Arriaga llevó a cabo su primera irrupción en la novela a través de una áspera y e inquietante historia, emparentada con el mundo de sus cuentos.