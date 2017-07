Martín: "Fueron 90 minutos de espectáculo y 3 de frustración, pero el final eclipsó todo" IU exige al Gobierno de Cantabria que explique cuánto ha pagado a Enrique Iglesias "por esta estafa" y varios asistentes recogen firmas "para que nos devuelvan el dinero" LETICIA MENA Santander Domingo, 16 julio 2017, 14:09

El concierto que este sábado ofreció Enrique Iglesias empezó a traer cola desde el momento que el cantante se fue del escenario sin despedirse del público y sin ofrecer un triste bis. Que si no sonaba bien, que si no estaba 'centrado'... Pocas críticas positivas al "gran" concierto del Año Jubilar Lebaniego que, además, es el único que el artista madrileño va a ofrecer en Europa este verano.

Las reacciones no se han hecho esperar. En redes hay decenas de mensajes de asistentes indignados con el artista pero no ha quedado ahí.

A media mañana empeozó a circular por la red una petición dechange.org en la que se le pide al artista que devuelva el importe de las entradas. "Tras la lamentable actuación de Enrique Iglesias en su concierto de Santander del día 15/07/2017 reclamamos la devolución del importe de la entrada. Ni canto, ni bailo, ni se veía el concierto en las pantallas, no se presentó, ni se despidió.... LAMENTABLE", reza la petición que ya lleva un buen puñado de apoyos.

Izquierda Unida también cree que el concierto ha sido una "estafa". "¿Cuánto dinero de los cántabros ha gastado el Gobierno de Cantabria en estafar a los propios cántabros?". Esta es la pregunta que la formación IU ha formulado este domingo tras el concierto de Enrique Iglesias en los Campos de Sport de El Sardinero.

Y claro, el consejero de Turismo, Francisco Martín ha tenido que salir al paso de la avalancha de críticas reconociendo que "fueron 90 minutos de espectáculo en la que la gente bailó y cantó todos sus temas, y tres de frustración porque no cantó ni un bis ni se despidió". Pero Martín prefiere hacer hincapié en que, con el concierto de Enrique Iglesias, "se ha cumplido con creces el objetivo de promocionar Cantabria y el Año Jubilar Lebaniego a nivel internacional, porque se ha hablado de este evento en medios de toda España y de medio mundo".

Aun así, Martín entiende que el hecho de que Enrique Iglesias se fuera como se fue puede resultar "frustrante", pero admite que "si nos ceñimos al espectáculo, cantó varios de sus éxitos y presentó una puesta en escena excepcional, pero el final eclipsó todo".

El consejero recuerda que Iglesias ha sido un "vector magnífico" del Año Jubilar y su presencia ha supuesto un importante impacto para Cantabria y para Santander a nivel internacional, y desde el punto de vista económico también, porque todos los hoteles están llenos y miles de personas están haciendo gasto durante todo el fin de semana".

Cantabria, "en el mapa del ridículo"

La coordinadora de Izquierda Unida en Cantabria, Leticia Martínez, ha mandado un comunicado este domingo denunciando que "este fiasco es una humillación que ha puesto a Cantabria en el mapa del ridículo", y recuerda que el Ejecutivo había anunciado que este evento "daría proyección a la región" y está resultando "un ridículo monumental e infinito". "Espero que haya una revisión del contrato para ver si se ha cumplido lo firmado", advierte Martínez.

Desde Izquierda Unida piden al equipo de Revilla información sobre el dinero institucional invertido, las entradas regaladas y el retorno que supone a la economía cántabra. Pero Martínez va más allá del concierto y se muestra "terriblemente preocupada" por la "alarmante falta de transparencia en todo lo que tiene que ver con el Año Lebaniego".

Aprovechando la criticada actuación de Enrique Iglesias por parte de muchísimos fans, Martinez recuerdan las reticencias que existen -según dice- a revelar el coste del concierto de Jean-Michel Jarre y las mentiras del Gobierno en cuanto a las entradas regaladas y "exigen conocer si se ha repetido la misma jugada de opacidad y despilfarro".

"El despilfarro de este Ejecutivo en todo el macroevento les ha llevado al punto de 'crear' (sic) un producto gastronómico específico, como si en Cantabria no tuviésemos hojaldres, sobaos, quesadas, orujos o quesos", ironizaba Martínez.

"Este Gobierno no tiene credibilidad ni respeto. La presencia de Revilla en los platós no está siendo útil para Cantabria, sólo le sirve para promocionar sus libros, pero el ninguneo a nuestra comunidad sigue y Revilla no hace nada para evitarlo", aseveraban en una nota de prensa que han enviado a los medios este domingo.