Nuevas entradas a la venta para el concierto de Enrique Iglesias

Hermanas, ministros y posibles sorpresas

Todo el mundo andaba ayer a la caza de un soplo en forma de nombres propios. La lista de invitados. Al margen de rumores (que hubo muchos) es segura la presencia de dos de las hermanas de Enrique Iglesias, Tamara Falcó y Ana Boyer (que, según pudo saber este periódico, no se sentarán en el palco). No se descarta la presencia de su madre, Isabel Preysler, ni de la pareja de Ana, el tenista Fernando Verdasco. Al margen de los familiares se cuenta con la presencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que pasará el fin de semana en Santander y que el lunes estará en la UIMP. Junto a él, las autoridades locales y regionales y los invitados institucionales. A ellos se sumarán los invitados ‘sorpresa’ que no han confirmado su presencia hasta el último momento.