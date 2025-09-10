El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

«Hola a todos, soy Jorge Javier aunque no lo parezca». Así se presentó Jorge Javier en su vuelta a los platós tras sus vacaciones.

El sorprendente cambio de Jorge Javier Vázquez tras nuevos retoques estéticos

Tras días envuelto en misterio con gafas y mascarilla, el presentador se quita la careta para mostrar el resultado de sus intervenciones: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»

N. V.

N. V.

Santander

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:01

Se acaba el verano, empieza la rutina y con ella la vuelta al trabajo con las pilas recargadas… y otros, como Jorge Javier Vázquez, desembarcan en plató después de haber pasado por chapa y pintura (otra vez). Tapado bajo gafas de sol tipo aviador, mascarilla y gorro para esquivar los focos, el presentador se mostró el jueves en el estreno de 'Supervivientes: All Stars' con un aura misteriosa sin revelar aún su actual apariencia física.

Durante sus recientes vacaciones en Tailandia, donde celebró su 55 cumpleaños el 25 de julio, Jorge Javier compartió muy pocas instantáneas en sus redes, lo que alimentó los rumores sobre un paso por el quirófano a su regreso. Según adelantó la revista Semana, el comunicador aprovechó esos días de desconexión para someterse a una remodelación facial total antes de volver a Mediaset.

Durante los días previos aparecía con gafas de sol, mascarilla y un gorro para esquivar los focos.

El resultado de esta intervención combina un lifting facial completo con blefaroplastia superior e inferior, además de tratamientos de medicina estética como infiltraciones de hidroxiapatita cálcica para devolver volumen y ácido hialurónico en la mandíbula. Todo ello ha conseguido elevar las cejas, suavizar la piel y dar un mayor grosor a los labios, aunque la inflamación propia del postoperatorio todavía es visible en algunos planos.

La gran revelación tuvo lugar este lunes en 'El diario de Jorge'. Con la misma naturalidad que le caracteriza, ya sin sombrero, gafas y mascarilla, Jorge Javier reapareció con su nuevo rostro: «Hola a todos, soy Jorge Javier aunque no lo parezca». El presentador catalán, lejos de ocultar sus cirugías, hacía un divertido símil entre su imagen renovada y los nuevos programas: «Cuando empezamos hubo muchísima gente que nos decía que no íbamos a llegar y aquí estamos», declaró, al inicio de la segunda temporada. «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse», bromeaba. Sin duda, su nueva imagen se ha convertido en uno de los temas estrella del arranque televisivo de la temporada.

