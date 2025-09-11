El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La delegación cántabra, en Chile, con el reconocimiento de que acredita a Costa Quebrada como Geoparque de la Unesco. GC

El Geoparque Costa Quebrada recibe la acreditación oficial de la Unesco y «consolida» su reconocimiento internacional

El acto de entrega, celebrado este miércoles en la ciudad chilena de Temuco, sirvió para destacar «las riquezas geológicas, culturales y gastronómicas» de Cantabria

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:43

El Geoparque Costa Quebrada ya ha recibido la acreditación oficial de la Unesco con la que este espacio cántabro, el primero de la comunidad en contar con esta distinción ... , pasará a formar parte de la Red Mundial de Geoparques, «consolidando» así su reconocimiento internacional por su significativo valor geológico y natural.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

