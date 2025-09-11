El Geoparque Costa Quebrada recibe la acreditación oficial de la Unesco y «consolida» su reconocimiento internacional

El Geoparque Costa Quebrada ya ha recibido la acreditación oficial de la Unesco con la que este espacio cántabro, el primero de la comunidad en contar con esta distinción ... , pasará a formar parte de la Red Mundial de Geoparques, «consolidando» así su reconocimiento internacional por su significativo valor geológico y natural.

El acto de entrega ha tenido lugar este miércoles por la noche en la ciudad chilena de Temuco, en la región de Araucanía, durante la celebración de la undécima Conferencia Internacional de Geoparques Mundiales de la Unesco.

La acreditación ha sido recogida por el presidente del Comité de Gobernanza de Costa Quebrada, Roberto Media, junto al resto de miembros de la delegación cántabra que durante estos días han participado en los diferentes encuentros de este evento que ha tenido como sede el Geoparque Kütralkura.

Según ha recordado el Ejecutivo cántabro en un comunicado, el pasado mes de abril, Costa Quebrada fue oficialmente incluido en la Red Mundial de Geoparques de la Unesco, tras la aprobación de su candidatura en la 221 sesión del Consejo Ejecutivo de la organización.

La presentación regional fue evaluada favorablemente por el Consejo de Geoparques Mundiales de la Unesco tras una «exhaustiva revisión» realizada en su noveno encuentro estatutario, celebrado en Cao Bang (Vietnman) y de forma telemática entre septiembre y diciembre de 2024.

Posteriormente, en junio de este año, la asociación recibió el certificado que reconoce a este espacio como Geoparque Mundial de la Unesco, una distinción que fue entregada a Roberto Media -como presidente del Comité de Gobernanza de Costa Quebrada- en la sede de este organismo internacional en París, y que se convirtió en la antesala del reconocimiento oficial que se ha celebrado este miércoles en Chile.

Undécima Conferencia de Geoparques Mundiales de la Unesco

A lo largo de estos días, la delegación cántabra que ha asistido a este encuentro ha participado de «forma activa» en las diversas ponencias y congresos, para «intercambiar experiencias y conocimientos en la gestión de estos espacios con otros geoparques», dice el Ejecutivo regional, que añade que este evento ha reunido a más de 500 expertos de 50 países, incluyendo a científicos, académicos y gestores de los 232 geoparques mundiales actualmente reconocidos.

Ampliar Delegación cántabra trasladada a Chile para recibir la acreditación como Geoparque de la Unesco. DM

Con el fin de poner en valor «las riquezas geológicas, culturales y gastronómicas» de la comunidad, el pasado martes se realizó una presentación del geoparque con la proyección de una pieza audiovisual con imágenes de los ocho ayuntamientos que conforman este territorio situado en la costa central de Cantabria.

El Geoparque Costa Quebrada comprende 345 kilómetros cuadrados entre los municipios de Santander, Santa Cruz de Bezana, Piélagos, Miengo, Suances, Santillana del Mar, Polanco y Camargo. Este espacio, que cuenta con más de 240 millones de años, destaca por las oscilaciones del nivel del mar, movimientos tectónicos y procesos erosivos que han moldeado este paisaje costero. Entre sus hitos, destacan los domos salinos triásicos, las playas fósiles elevadas y las formaciones rocosas del litoral.

Con la designación de Costa Quebrada, España suma 18 Geoparques dentro de esta Red del Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques de la Unesco, situándose en segundo lugar, después de China, entre los 50 países que cuentan con este reconocimiento.

«Esta distinción nos coloca en el mapa mundial»

El presidente del Comité de Gobernanza de Costa Quebrada, Roberto Media, señaló que este miércoles ha sido un día de «gran trascendencia para toda Cantabria, por el «enorme impacto» que conlleva recibir este reconocimiento. «Nos coloca en el mapa mundial y pone en valor nuestro invaluable patrimonio natural y la singularidad de nuestro territorio», afirmó en un comunicado.

Tras el evento, en el que también se ha entregado este reconocimiento a los otros 15 nuevos espacios que pasarán a formar parte de esta red mundial, Media destacó «el esfuerzo colectivo», especialmente de los promotores de la candidatura, la Asociación Costa Quebrada, «que han trabajado de forma incansable para lograr este éxito».

«Juntos hemos conseguido este logro», continuó el presidente del Comité de Gobernanza, que resaltó el impulso de los ocho ayuntamientos sobre los que se asienta el Geoparque Costa Quebrada, «implicados al máximo para alcanzar este resultado».

Media estuvo acompañado en la Conferencia Internacional de la Unesco por el director de la Asociación Costa Quebrada, Ángel Trujillano; la coordinadora de esta entidad, Lucía Dirube; la vicepresidenta del Comité de Gobernanza y alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz; el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés; el director general de Medio Ambiente, Alberto Quijano; así como otros miembros de la Asociación.