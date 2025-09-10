«Vengo con ganas de volver a sentirme jugador»

«Un futbolista tiene que contar con minutos que le den crecimiento personal y como jugador y vengo aquí a buscar esa mejora». Son las ... primeras palabras públicas como verdiblanco de Facu González (Montevideo, 2 de junio de 2003), incorporado el último día de mercado, pocas horas después de cerrarse el contrato del otro refuerzo de última hora, el colombiano Gustavo Puerta. «El Racing es un club histórico y un equipo grande. Vengo de donde vengo -la Juventus-, pero no dejo de ser uno más en el equipo», reivindicaba el charrúa una semana después de arribar a Santander.

«Creo que puedo transmitir esa capacidad de ordenar y ese tipo de agresividad que a veces también hace falta. Me sé posicionar bien y trato de ayudar al equipo en la faceta defensiva y ofensiva. Soy una persona muy humilde y trabajadora que va a tratar de dar lo mejor», decía en la sala de prensa de los Campos de Sport para definirse como futbolista.

Un futbolista que está llamado a ser importante y que conocía el Racing, aunque no la ciudad. En el Mestalla coincidió con los cántabros Mario Musy y Simón Luca. «No había tenido la oportunidad de venir en Santander, pero según salió la noticia tuve el mensaje de Musy, que siempre estaba hablando de Santander, en el Whatsapp. Al surgir esto -la oportunidad de fichar como verdiblanco- me vinieron los recuerdos de cómo me pintaba el club y la ciudad. Fue un gran amigo y seguro que estará por acá algún día», explicaba.

Facu González llega «bien»: «Con ganas de volver a sentirme jugador; de sentirme Facu González, que por algo me gané el pase a la Juventus tras el Mundial sub 20». «Me noto bien, con ganar y decidido a ayudar al equipo», reflexiona un jugador que no oculta «el sueño de representar a la celeste, pero intentando ganarme un puesto acá para demostrar quién soy», reivindica.

Se incorpora a una demarcación ahora con muchos efectivos para participar en «una competencia sana. Vamos a pelear todos por el puesto, pero no va a haber una mala cara. Siempre tuve buena relación con todos los centrales con lo que jugué, porque al final es el que te defiende la espalda y quien te tiene que ayudar».

Con opción de compra

El central uruguayo estuvo acompañado en su presentación por el director deportivo, Chema Aragón. «Es ese caramelo que aparece el penúltimo día de mercado para poder firma, aunque es cierto que en su momento notificamos a la Juventus el interés por el futbolista. Con la salida de Javi Montero perdíamos un central zurdo y entendíamos que era importante tener otro de ese perfil y con buena salida de balón pese a contar con Jorge Salinas también para ese puesto».

Esos fueron los motivos que llevaron al vallisoletano a buscar la contratación del defensor sudamericano, al que define como «un futbolista con envergadura. Hemos metido centímetros que en muchos partidos son importantes para el despeje de balón. Central zurdo con buena salida de balón, con su 1,91 no es el más rápido del lugar, pero no es lento y va a complementar muy bien a los compañeros», resumía.

«Tengo cero dudas de su nivel; me da igual que haga la primera parte el primer día regular» decía para dejar un pequeño apunte -o puya- sobre las críticas a Puerta durante sus primeros minutos frente al Almería.

Confirmó además la opción de compra que el Racing tiene sobre el futbolista: «No voy a dar el importe, pero puede ser apetecible a final de temporada. Ojalá estemos todos de acuerdo en ejercerla a final de temporada, porque será que el futbolista está contento y nosotros también».

En España desde niño

«Conoce LaLiga, ha jugado en categorías inferiores contra muchos futbolistas que ahora van a ser rivales suyos», explicaba Chema Aragón. Lo confirmó el jugador: «Al salir a última hora de mercado requiere un tiempo adaptarte al ritmo de juego y entrenamientos, pero ya conocía el ritmo de la Segunda española, que no es ninguna tontería». Sobre su llegada a España, la resumía en pocas palabras: «Cuando tenía cuatro años mi abuelo planteó a mi familia la necesidad de venir a España para buscar un futuro mejor, sobre todo a los más chicos. Vinimos a España con esa decisión de seguir creciendo en familia», añadía.

Pero al mismo tiempo defiende su carácter uruguayo y como futbolista: «Vivo en España desde los cuatro años, pero esa garra y sangre uruguaya es algo que no se pierde».

Ya entró en la convocatoria de la semana pasada para enfrentarse al Almería, pero aún no ha debutado. Lo hizo solo seis días después de formalizarse su fichaje y cinco de su llegada a Santander. Esta semana prepara como uno más (ya lo hizo antes de su presentación en las Instalaciones Nando Yosu) el partido del domingo ante la Cultural Leonesa (Campos de Sport, 16.15 horas). Luchará con Pablo Ramón, Manu Hernando, Javi Castro por dos o tres puestos, según las circunstancias y el sistema de juego por el que opte JAL, en una competencia a la que, según el dibujo, también se pueden unir Jorge Salinas y Álvaro Mantilla.