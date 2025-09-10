El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santi Franco, tras golpearse con Ezkieta durante el entrenamiento de hoy. Roberto Ruiz
Fútbol | Racing

Santi Franco da el susto y Arana ya trota sobre el césped

El canterano ha tenido que ser atendido tras golpearse con Ezkieta en un lance de juego | El canario prosigue su recuperación, aunque aún no ha podido participar en la sesión con sus compañeros

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:29

El entrenamiento de este miércoles en las Instalaciones Nando Yosu ha comenzado con Arana haciendo de nuevo trote sobre el césped, en un nuevo paso ... hacia su recuperación. Sin embargo, todavía no está en condiciones de trabajar con el resto de sus compañeros y al comenzar la sesión en sí, con un partidillo a medio campo sobre el césped del terreno de juego número 1, el canario se retiró ya para hacer sus ejercicios específicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mar Flores: «Lo que me ha dado pena es que mi madre se avergonzara de mí»
  2. 2

    Nuevo golpe a la pesca furtiva: Se incautan otros 400 metros de redes ilegales en el Parque Natural de las Marismas de Santoña
  3. 3

    Adjudicados los dos últimos locales del Mercado del Este
  4. 4

    «Ni iguales, ni dependientes», ni pegadas a la tele: Unate traza el perfil de las 145.400 personas mayores de Cantabria
  5. 5

    Piélagos ya tiene contratado el derribo de otras 17 viviendas en Cerrias, en Liencres
  6. 6 Santander también acogerá el miércoles una protesta para reclamar la reducción de jornada
  7. 7

    El Gobierno central autoriza la firma del convenio para cubrir las vías en Maliaño
  8. 8

    AENA adjudica a las cántabras Ambar y Celestia TST la red IoT de los aeropuertos españoles
  9. 9

    Averiados los cuatro ascensores que unen la calle Castilla con la calle Alta
  10. 10

    El segundo día de huelga en colegios mantiene el apoyo docente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Santi Franco da el susto y Arana ya trota sobre el césped

Santi Franco da el susto y Arana ya trota sobre el césped