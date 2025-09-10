Santi Franco da el susto y Arana ya trota sobre el césped

El entrenamiento de este miércoles en las Instalaciones Nando Yosu ha comenzado con Arana haciendo de nuevo trote sobre el césped, en un nuevo paso ... hacia su recuperación. Sin embargo, todavía no está en condiciones de trabajar con el resto de sus compañeros y al comenzar la sesión en sí, con un partidillo a medio campo sobre el césped del terreno de juego número 1, el canario se retiró ya para hacer sus ejercicios específicos.

Aunque aún sin fecha definitiva para su regreso, el trote de este miércoles en La Albericia muestra la evolución favorable del delantero, inédito esta temporada en competición oficial después de sufrir en julio, recién comenzada la pretemporada, una fractura de la base del quinto metatarsiano derecho que en su momento ya se anunció que le tendría al menos dos meses inactivo. Un plazo que ahora se prevé ligeramente mayor.

El susto de la jornada lo ha dado Santi Franco, que durante los ejercicios a medio campo que ha llevado a cabo el equipo sufrió un fuerte golpe al chocar fortuitamente con Jokin Ezkieta, que detenía un balón. El barquereño se ha quedado tendido sobre el césped durante unos cuantos segundos y, aturdido, ha sido atendido antes de retirarse del campo, aunque parece que el golpe no reviste gravedad.

Por lo demás, José Alberto López ha podido contar con toda su plantilla excepto el lesionado Maguette, una vez recuperados los internacionales (excepto Salinas y Sergio, que recién regresados siguieron la sesión desde la grada), antes de la visita de la Cultural Leonesa (domingo, 16.15 horas). Ante la baja del internacional sub 19, Mario apunta de nuevo a titular en una defensa en la que JAL ha probado a todos sus centrales en diferentes situaciones. Con Facu González y Pablo Ramón ya plenamente integrados a la dinámica diaria, existe una gran competitividad por el puesto, sin que el técnico haya dejado ver si alineará dos o tres centrales.

Junto a los miembros del primer equipo también han entrenado los rayistas Solórzano, Diego Díaz y Aitor, además de un Santi Franco cuya presencia ya es habitual y que incluso ha tenido minutos en los dos últimos partidos oficiales.