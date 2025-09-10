El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Racing celebran un gol ante el Albacete con los aficionados verdiblancos de la grada. LOF

Al Racing se le caen los goles

Los números de este arranque de Liga le sitúan como el mayor goleador y uno de los que más encaja, muy por encima de cualquier curso anterior con José Alberto

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:16

Nadie le sigue el ritmo a este Racing que ha arrancado la Liga en Segunda División sin frenos y sin que ningún otro equipo le ... pueda mantener el paso.Lo ha hecho arrollando con un pleno de victorias, cuatro de cuatro, a base de un festival de goles.Eso sí, en ambas porterías, en la del rival y en la suya. No hay duda de que la capacidad ofensiva que ha demostrado con trece dianas en cuatro jornadas cuesta mucho trabajo buscarle un parecido, pero, por contra, ha encajado otros seis que le colocan como el séptimo peor equipo de la categoría. Esta situación, que no es nueva porque el curso pasado ya firmó una situación similar, es un arma de doble filo que hace sospechar, que aunque es pronto para emitir juicios de valor –demasiado pronto– el equipo vuelve sobre sus mismos pasos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mar Flores: «Lo que me ha dado pena es que mi madre se avergonzara de mí»
  2. 2

    Nuevo golpe a la pesca furtiva: Se incautan otros 400 metros de redes ilegales en el Parque Natural de las Marismas de Santoña
  3. 3

    «Le pusimos el desfibrilador y a la segunda descarga volvió en sí. Le habíamos salvado»
  4. 4

    Adjudicados los dos últimos locales del Mercado del Este
  5. 5

    Las ofertas técnicas de PreZero y FCC-Copsesa para el contrato de Basuras son las mejor valoradas
  6. 6

    El segundo día de huelga en colegios mantiene el apoyo docente
  7. 7

    «Ni iguales, ni dependientes», ni pegadas a la tele: Unate traza el perfil de las 145.400 personas mayores de Cantabria
  8. 8

    Tráfico volverá a instalar el radar de Barreda que se retiró con las obras
  9. 9 Santander también acogerá el miércoles una protesta para reclamar la reducción de jornada
  10. 10

    El Gobierno central autoriza la firma del convenio para cubrir las vías en Maliaño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Al Racing se le caen los goles

Al Racing se le caen los goles