Al Racing se le caen los goles

Nadie le sigue el ritmo a este Racing que ha arrancado la Liga en Segunda División sin frenos y sin que ningún otro equipo le ... pueda mantener el paso.Lo ha hecho arrollando con un pleno de victorias, cuatro de cuatro, a base de un festival de goles.Eso sí, en ambas porterías, en la del rival y en la suya. No hay duda de que la capacidad ofensiva que ha demostrado con trece dianas en cuatro jornadas cuesta mucho trabajo buscarle un parecido, pero, por contra, ha encajado otros seis que le colocan como el séptimo peor equipo de la categoría. Esta situación, que no es nueva porque el curso pasado ya firmó una situación similar, es un arma de doble filo que hace sospechar, que aunque es pronto para emitir juicios de valor –demasiado pronto– el equipo vuelve sobre sus mismos pasos.

«Sabemos lo que hicimos mal y en eso estamos, en intentar hacernos fuertes en eso que necesitamos mejorar», confesaba un José Alberto recién llegado de las vacaciones en el campo de El Astillero, banco de pruebas estivales hace ya un par de meses. Se refería a ser mucho más sólido de lo fue su equipo en la temporada pasada, la que se quedó a un escalón de la final por el ascenso. Cambió el sistema defensivo, se dedicó a probar variantes con distintos futbolistas y diferentes perfiles, todo con una única dirección: defender mejor. El alto tributo que pagaba el Racing por su tendencia al ataque y por aceptar el intercambio de golpes como guion en los partidos tuvo un desenlace final agradable durante la primera mitad de la Liga, pero perdió rentabilidad en la segunda, echando por tierra buena parte de lo conseguido.

Detectado el problema, el equipo, sin dejar de ser reconocible, ensayó una nueva propuesta y la puso en práctica en la pretemporada. Con ella no perdió ni un solo partido con lo que el campeonato arrancó con todo decidido y, de nuevo, vuelta a la normalidad. Goles y goles.

Un 3 a 1 en la jornada inaugural fue la carta de presentación de un Racing más fuerte en defensa, supuestamente, pero que arriba seguía siendo letal y mantenía su tendencia a correr, ante la duda, hacia la portería enemiga. Tan solo en el 5 a 1 del Burgos a la recién ascendida Cultural Leonesa y en el reparto de puntos entre Almería y Albacete, con un 4 a 4 en el marcador, hubo más goles que en El Sardinero. El Racing apretó el acelerador en la segunda mitad y despejó los fantasmas de la primera parte, cuando el conjunto castellonénse le inquietó y le puso en apuros. Villalibre en el minuto seis ya había adelantado a su equipo y después Andrés Martín recuperó su mejor versión, la del curso pasado para anotar los dos siguientes. Esa vez tan solo fue un gol el que tuvo que lamentar Jokin Ezkieta.

La jornada siguiente, primera a domicilio, la pizarra de José Alberto se mantuvo inmóvil. Se repitió el dibujo de los tres centrales, con dos carrileros, y pese a que andaba el racinguismo rogando al cielo –y a Chema Aragón– que le trajera refuerzos, se fue a Albacete y no escatimó el cuerpo a cuerpo. Los manchegos le quitaron la pelota y le ningunearon durante muchos minutos.Superaron la nueva propuesta defensiva racinguista y le endosaron dos goles; durante más de una hora, el Racing fue por detrás en el marcador, pero, de nuevo, el partido se descontroló y esta vez fue Villalibre, que acababa de salir, el que anotó dos goles en dos ocasiones. Efectividad insuperable. No solo igualó el partido, sino que lo ganó. Anotando tres goles fuera de casa, algo que no deja de ser extraño y difícil.

La lectura es la misma: ¿Marcar tres goles para ganar es un reto? Pocos son los equipos que pueden permitirse el lujo de encajar tanto y ganar. El fútbol tiene ejemplos de colectivos que marcaron una época –el Barcelona de 'Dream Team' o aquel de Guardiola a quien no le importaba recibir porque tenía dinamita arriba–, pero en la Segunda División no hay tantos antecedentes. Más allá de las victorias, lo cierto es que se repetían los males. De nuevo, la defensa no funcionaba del todo.

Las claves Líder En tres de las cuatro jornadas, el partido del Racing fue en el que más goles se marcaron Dos remontadas Con seis goles a domicilio, el Racing dio la vuelta a dos marcadores adversos y sumó el pleno de puntos Ninguna portería a cero Ante la eficacia goleadora, el equipo demuestra el déficit defensivo que le persigue desde hace años

Incontestable

En la tercera jornada visitó El Sardinero por primera vez el Ceuta y en el estrenó del equipo ceutí en el fútbol profesional, y sus jugadores festejaron el primer gol de su historia. Siempre se recordará que lo hizo en Santander. El débil conjunto debutante no había anotado en las dos primeras jornadas y se estrenó aquí. Eso sí, acto seguido dieron un volantazo los de José Alberto y anotaron cuatro. Otra vez volvió a pasar y en ningún otro campo de la categoría hubo tantos goles como en El Sardinero. De nuevo otro intercambio de golpes en el que el Racing salió victorioso; no hubo cambios en esa defensa que sigue en progresión, pero sin ser rentable del todo. Durante treinta minutos el Ceuta inquietó al líder de la categoría –por aquel entonces una privilegiada posición compartida–, pero su capacidad goleadora fue letal.

Quizás el ejemplo más palmario de ese desequilibrio entre el ataque y la defensa que tiene este equipo y que es el primero de los quebraderos de cabeza del cuerpo técnico sea el del pasado domingo ante el Almería, uno de los candidatos más firmes al ascenso. En el minuto veinte de partido, el Racing perdía 2 a 0 por sendos fallos defensivos. La debilidad en la retaguardia se dejó notar y el Almería le desarboló y le dejó fuera de combate. «No podemos dar tantas ventajas y tantas facilidades», confesó José Alberto después. No alzó la voz mucho más, claro, porque le tocó hablar cuando en un minuto Jeremy empató el partido –recién ingresado al campo– y poco después Gustavo Puerta se estrenó para ganar. Esta vez, el empate 3 a 3 entre la Real Sociedad B y el Cádiz le superó en goles en la jornada.

Sus números, tanto a favor como en contra, triplican los del Sporting de Gijón, compañero en las plazas de ascenso –cuatro y dos, respectivamente–, por lo que se puede considerar que lo del Racing no es normal. Salvo al Cádiz (7 y 5), a todos los demás equipos que están en los puestos de play off les dobla en los registros. En los buenos y en los malos. La marcha que lleva es de récord, pero... Conviene reflexionar.

Temporada 2023-2024 Ocho goles a favor y una portería a cero para empezar el curso

La temporada pasada fue la del rocanrol, la del Racing que encandilaba a los aficionados, no solo a los racinguistas, sino a los del fútbol en general. Su juego divertido y vertical fue protagonista durante los primeros cuatro meses de campeonato, pero incluso en ese curso, donde el equipo igualaría la histórica hazaña de siete triunfos consecutivos a domicilio, algo que nadie ha superado, sus números no fueron tan buenos como los de este que arrancó el 18 de agosto.

En el verano pasado, el Racing empató los dos primeros partidos, con idénticos resultados, 2 a 2. El primero ante el Almería y el segundo frente al Eibar, los dos candidatos al ascenso y ambos en El Sardinero. El intercambio de golpes y el atacar como prioridad, que ya había marcado la hoja de ruta de José Alberto, no solo la campaña antes, sino también la mitad del ejercicio anterior cuando el asturiano asomó con la misión de rescatar al equipo en Navidades , fue la clave.

Cuatro goles en las dos primeras jornadas, tanto anotados como encajados, eran números discretos, pero tampoco llamativos. Posteriormente, los verdiblancos apretaron el acelerador y comenzaron a dar un espectáculo ofensivo que cautivó a propios y extraños. Logró en la tercera fecha la primera victoria de la temporada y la primera a domicilio de la saga. Fue en Oviedo con un tanteo elevado, 1 a 3, un triunfo que le colocó en puestos de play off de ascenso.

La cuarta jornada repitió a domicilio, esta vez en Tenerife, con un solitario gol de Juan Carlos Arana que había sido suplente y que salió al terreno de juego y marcó el gol de la victoria, como este año Villalibre y Jeremy. Esa fue la primera portería a cero de la campaña. El Racing firmó ocho goles a favor y cinco en contra en su arranque liguero.

Temporada 2024-2025 Un arranque equilibrado en el bagaje ofensivo y defensivo

La primera temporada completa de José Alberto en el banquillo del Racing se recordará por un final decepcionante, con una derrota en Villarreal sorprendente que le dejaba fuera del play off de ascenso, que sin ser el objetivo cuando arrancó la Liga se convirtió en algo al alcance de la mano y se escapó. Sin embargo, el Racing, que acabó, salvo los tres últimos partidos, con velocidad de crucero, empezó con unos números muy equilibrados. Ganó un partido en casa, perdió otro fuera y empató dos más, en casa y fuera. Anotó ocho goles en las cuatro primeras jornadas, a consecuencia sobre todo de la goleada por 4 a 0 al Eibar de la jornada inaugural, algo que hizo soñar a la grada ya que el conjunto armero era un favorito a todo. Después, otro favorito a lo máximo, el Espanyol, le superó ampliamente por 2 a 0 en el Prat de Llobregat. Los dos partidos siguientes acabaron en tablas, 0 a 0 ante el Huesca en El Sardinero, y 1-1 frente al Elche, en Alicante.

El Racing de José Alberto, que entrenaba más el ataque «porque defender es más fácil, se ha hecho desde pequeño», como confesó el míster en unas declaraciones de entonces, dejó su portería dos veces a cero, que es algo que este curso aún no ha podido firmar. Sus números fueron buenos, discretos, y sin que nadie pudiera imaginar lo que ocurriría meses después. La temporada pasada, el técnico ya había dejado ver cómo quería jugar y qué es lo que quería hacer con su equipo. Verticalidad y valentía fueron los signos de un grupo que en nada se parecía al que empezó el curso pasado, en la temporada 2022-2023, que en las cuatro primeras jornadas no había sido capaz de meter un gol y había encajado los mismos que este año, seis. Todo es ahora muy distinto.