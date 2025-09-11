El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unos clientes toman unas cañas y fuman en la terraza de un bar. Sonia Tercero

Hosteleros y fumadores cántabros muestran su rechazo a la prohibición en las terrazas

El anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros restringe el tabaco en espacios exteriores y equipara el cigarrillo con el vapeador

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:18

El avance de la nueva ley antitabaco no ha sentado nada bien a hosteleros y fumadores en Cantabria. El anteproyecto aprobado el martes por el Consejo de Ministros ... acorrala al tabaco en los espacios exteriores, puesto que se prohíbe encender un cigarro o fumar un vapeador en terrazas de bares, parques infantiles y paradas de autobús. Otra de las novedades que acarreará la norma -de aprobarse en los próximos meses- es la imposición de las mismas restricciones al cigarrillo electrónico, tanto con nicotina como sin ella.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Piélagos ya tiene contratado el derribo de otras 17 viviendas en Cerrias, en Liencres
  2. 2

    Averiados los cuatro ascensores que unen la calle Castilla con la calle Alta
  3. 3

    Iván celebra su 47 cumpleaños pescando dos doradas de 3,5 kilos cada una
  4. 4 El sorprendente cambio de Jorge Javier Vázquez tras nuevos retoques estéticos
  5. 5

    La «apuesta segura» de Buruaga, en el foco de las críticas
  6. 6

    «Vengo con ganas de volver a sentirme jugador»
  7. 7

    Autransa sustituirá a Diavida en el servicio de ambulancias programado de Cantabria
  8. 8

    Los colegios retoman la normalidad y los institutos se preparan para la huelga
  9. 9

    Cinco conductores dan positivo en cocaína en Santander en la tarde-noche de ayer
  10. 10

    Alsa y Maiz competirán con Autransa por el servicio de ambulancias que dejará Diavida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Hosteleros y fumadores cántabros muestran su rechazo a la prohibición en las terrazas

Hosteleros y fumadores cántabros muestran su rechazo a la prohibición en las terrazas