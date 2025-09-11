El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El edificio de la calle Hermanos Calderón 28, en Peñacastillo, en el que se abrirá un salón de juegos. Roberto Ruiz

El salón de juegos de Peñacastillo ya está en obras, a pesar de la demanda de los vecinos

El Ayuntamiento de Santander concedió la licencia para que comenzaran los trabajos y la de actividad a Ludere Operadora

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:18

Ha pasado poco más de un año desde que una comunidad de vecinos de Peñacastillo –la de la calle Hermanos Calderón número 28– denunció públicamente ... , a través de las páginas de este periódico, su oposición a la apertura de un salón de juegos bajo sus casas. Se enteraron porque el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publicó entonces que la empresa Ludere Operadora solicitaba licencia de actividad para abrir este negocio. Ya entonces, anunciaron su intención de paralizar esta tramitación por todos los medios. Sin embargo, las obras en el local ya han comenzado después de que el Ayuntamiento de Santander concediera la licencia para ello –y también de actividad– el pasado doce de agosto.

