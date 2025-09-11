Un nuevo incendio arrasa una vieja casona abandonada en Tanos El fuego, registrado de madrugada y ya sofocado por los bomberos, ha dejado el inmueble totalmente destruido sin que se produjeran heridos

Laura Masegosa Torrelavega Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:12 Comenta Compartir

La majestuosa casona abandonada conocida como Villa Inocencia, situada en la confluencia de las calles Paseo Fernández Vallejo y Avenida Fernando Arce, en Tanos, ha vuelto a arder esta madrugada en un suceso que recuerda al ocurrido hace justo un año.

El fuego se declaró en torno a las 04.45 horas, momento en que el Parque de Bomberos de Torrelavega recibió el aviso. Las llamas se propagaron rápidamente por la edificación de varias plantas, abandonada desde hace décadas, aunque los efectivos desplazados consiguieron controlar la situación sin dificultades. Hacia las siete de la mañana el incendio estaba prácticamente extinguido, si bien la vivienda ha quedado totalmente devastada.

Ampliar La vivienda ha quedado totalmente devastada por las llamas. DM

El concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega, confirmó que el inmueble estaba vacío en el momento del siniestro. «Se trata de una casa deshabitada hace años que en varias ocasiones se ha requerido su adecoro exterior, dado que el espacio abierto a la acera suele estar en malas condiciones higiénicas», explicó. En relación al origen, señaló que todavía se desconoce, aunque apuntó a la posibilidad de una imprudencia: «En ocasiones se meten personas y, al no haber electricidad, es posible que haya sido alguna imprudencia. Hay que tener en cuenta que era una casona muy antigua con materiales combustibles y mucha estructura de madera».

No es la primera vez que Villa Inocencia arde. El 5 de septiembre de 2024 los bomberos ya sofocaron un aparatoso incendio en la misma construcción, que también quedó reducido a daños materiales. En aquella ocasión, varios vecinos sospecharon de la presencia de okupas.

La reiteración de incendios en este edificio ha generado malestar en la zona, donde los residentes reclaman desde hace años una solución definitiva para esta casona en ruinas.

Temas

Torrelavega

Bomberos

Vivienda