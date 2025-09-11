El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El escritor cubano Leonardo Padura regresa a Cantabria para presentar su última novela, 'Morir en la arena'. EFE/Borja Sánchez-Trillo

Leonardo Padura

Escritor
«El mundo necesita revulsivos, en algún momento habrá que refundar la utopía»

El autor cubano presenta hoy en la Librería Gil su última novela 'Morir en la arena', crónica de una derrota generacional y de la vida cotidiana de las últimas décadas en la isla

Javier Menéndez Llamazares

Javier Menéndez Llamazares

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

Leonardo Padura (La Habana, 1955), el escritor cubano vivo más leído en las últimas décadas, visita de nuevo Cantabria, en esta ocasión para presentar ... su última novela, 'Morir en la arena', hoy en Librería Gil (19.00 horas) acompañado por el periodista Fernando García. Inspirada por un caso real de parricidio ocurrido en una familia cercana a la del escritor, 'Morir en la arena' es además la crónica de un fracaso colectivo, el de la generación del propio autor.

