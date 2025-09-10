El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Iván Agudo posa junto con las dos doradas capturadas en la ría de Cubas. DM

Iván celebra su 47 cumpleaños pescando dos doradas de 3,5 kilos cada una

Este vecino de Obregón (Villaescusa) capturó los dos ejemplares este martes en la ría de Cubas: «Ha sido toda una sorpresa y un regalo inesperado», dice

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:03

Todo apuntaba a que este martes iba a ser una tarde más en la que Iván Agudo, junto a su primo, se iba a ir ... a casa con cero ejemplares pescados en su casillero particular. Sin embargo, la fortuna de este vecino de Obregón (Villaescusa) cambió «en apenas diez minutos». Tiempo en el que capturó dos doradas de 3,5 kilos cada una en la ría de Cubas, «concretamente en la zona de Pedreña».

