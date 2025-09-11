El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rosa Portilla Díez.
Obituario | Rosa Portilla Díez, directora de Enfermería del Hospital de Laredo

Una compañera cercana, discreta y con una forma única de estar presente

Marisol Ochoa y Raquel González

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

Ni en la peor de nuestras pesadillas cabría el escribir el obituario de nuestra querida Rosa, compañera, amiga, confidente, cómplice. Las palabras que le ... podamos dedicar no le harán justicia. No hace falta insistir en la grandísima profesional que fue, tanto en su desempeño como enfermera, desde sus inicios hasta la dirección de enfermería del Hospital de Laredo, como en su vocación de cuidar a todos. Formábamos un gran equipo, con nuestras reuniones diarias, donde compartíamos no solo asuntos del día a día, sino donde se forjó una amistad a prueba de cualquier eventualidad, salvo esta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Piélagos ya tiene contratado el derribo de otras 17 viviendas en Cerrias, en Liencres
  2. 2

    Averiados los cuatro ascensores que unen la calle Castilla con la calle Alta
  3. 3

    Iván celebra su 47 cumpleaños pescando dos doradas de 3,5 kilos cada una
  4. 4 El sorprendente cambio de Jorge Javier Vázquez tras nuevos retoques estéticos
  5. 5

    La «apuesta segura» de Buruaga, en el foco de las críticas
  6. 6

    «Vengo con ganas de volver a sentirme jugador»
  7. 7

    Autransa sustituirá a Diavida en el servicio de ambulancias programado de Cantabria
  8. 8

    Los colegios retoman la normalidad y los institutos se preparan para la huelga
  9. 9

    Cinco conductores dan positivo en cocaína en Santander en la tarde-noche de ayer
  10. 10

    Alsa y Maiz competirán con Autransa por el servicio de ambulancias que dejará Diavida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Una compañera cercana, discreta y con una forma única de estar presente

Una compañera cercana, discreta y con una forma única de estar presente