Fallece Rosa Portilla, directora de Enfermería del Hospital de Laredo y «una compañera enormemente querida»

Por más de 30 años, la vida profesional de Rosa María Portilla Díez ha estado ligada al Hospital Comarcal de Laredo, así que su reciente ... e inesperado fallecimiento a los 57 años de edad ha dejado consternada a la plantilla del centro, donde Rosa era la directora de Enfermería, y, sobre todo, una compañera «enormemente querida y respetada por todos los profesionales de esta casa».

Son palabras de Antonio Juan Pastor, gerente del hospital, que repasa la gigantesca huella profesional y personal que Rosa Portilla ha dejado en Laredo tras toda una vida unida al centro, desde su fundación. Empezó en 1991 y, a partir de ahí, fue ocupando diferentes puestos que le permitieron conocer el hospital de arriba abajo. «Fue enfermera de base, pasó por diferentes plantas, fue supervisora de unidad, adjunta de Enfermería y directora en los últimos años», evoca Pastor, quien, como sus compañeros destaca «su profesionalidad -era una gran amante de su profesión-, su ética del trabajo, y su compromiso con la Enfermería. Era una gran defensora de sus competencias y de los cuidados».

Durante estas tres década de trabajo, los logros de Portilla han sido muchos. Al margen de su labor asistencial, Portilla sido una «gran potenciadora de la formación de pregrado» en el Hospital de Laredo; organizó toda la parte del bloque quirúrgico; inauguró espacios importantes, como los jardines interiores del centro, dedicados a la rehabilitación de los pacientes ingresados; y ha sido la responsable de actualizar la seguridad y la accesibilidad de las habitaciones del centro. Además, el año pasado recibió un reconocimiento por parte de la Escuela de Enfermería de Mompía, y se convirtió en madrina de su última promoción, la quinta, que le agradeció con una placa su implicación formativa.

Su compromiso profesional fue firme; también su compañerismo. «Tenía un talante abierto, colaborador, y era muy cariñosa con todos»: profesionales, pacientes, familias…, subraya Pastor. «A Rosa le guiaban la mejora continua del hospital y la mejora de las personas», añade.

«Liderazgo desde la discreción»

Sus compañeros están profundamente conmocionados. Fallecida a causa de un cáncer raro y muy agresivo por su rápida evolución (carcinoma anaplásico de tiroides), Portilla era una persona que se dejaba sentir en el día a día del centro hospitalario, empeñada como estaba, recalca su gerente, en «poner a los demás por delante. Hasta el último día estuvo preocupándose por todos».

«Ha ejercido un gran liderazgo, pero lo ha hecho desde la discreción», precisa Pastor, que destaca además sus ganas de hacer, su «iniciativa». Y no solo la tuvo en el ámbito profesional, sino también en el personal. «Rosa era un pilar fundamental de su familia», de la que ha podido despedirse en su casa. Su otra 'casa', el Hospital de Laredo, también la despide con emoción y confiando en «estar a su altura» en el futuro.