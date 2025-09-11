Las bibliotecas municipales de Santander no abrirán en el turno de mañana de forma temporal

C. G. Santander. Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Las bibliotecas municipales de Santander reducirán su horario de forma temporal tras eliminarse el turno de mañana. Por lo tanto, a partir del 16 de septiembre, abrirán de 16.00 a 21.00 horas. Así lo confirmó ayer el equipo de gobierno del PP a este periódico. Una decisión que ha provocado las críticas del portavoz del PSOE, Daniel Fernández, que cree que es una decisión «inaceptable» que «degrada» un servicio público «esencial».

Por su parte, la concejala de Cultura y Educación, Noemí Méndez, aclaró que se trata de una situación temporal y explicó lo ocurrido, además de considerar que se ha generado «una alerta innecesaria». «Desde la Concejalía se ha accedido siempre a las solicitudes que nos ha trasladado el jefe de servicio, poniendo sumo cuidado, precisamente en las peticiones de personal», detalla la edil. «El jefe de servicio de bibliotecas trasladó una nueva petición, de la que dio parte en el momento para que siguiese el proceso administrativo correspondiente. En todo ese proceso, el propio jefe de servicio propuso esa solución -la de reducir el horario- por considerar que era la menos perjudicial para los trabajadores y los usuarios, por lo que también dista mucho de ser una voluntad política ya que también se le ofreció contratar de manera extraordinaria un refuerzo. Pero la respuesta técnica que se nos trasladó es que se tardaría el mismo tiempo». Méndez dice que también se ofreció hablar con el área de personal, pero que el propio jefe de servicio solicitó «esperar, ya que justo la persona que está al tanto de esa bolsa se encontraba disfrutando de su derecho a vacaciones como tienen todos los trabajadores».

Por su parte, el portavoz de los socialistas preguntará a la concejala por este asunto en el próximo pleno. Además, Fernández exige que la alcaldesa, Gema Igual, «asuma su responsabilidad política por permitir que se llegue a esta situación crítica».