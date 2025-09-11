El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las obras del subfluvial de Laredo, que arrancaron en 2014 y se paralizaron en 2016, a la altura de Santoña. Daniel Pedriza

El Ministerio retoma la millonaria obra del subfluvial de Laredo tras nueve años paralizada

Licitará este 2025 el túnel que conectará con Santoña para completar el saneamiento de las Marismas por 71 millones, tres veces más que el primer proyecto fallido

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:18

El plan para concluir el saneamiento de las Marismas consta tres partes: el subfluvial de Laredo y los dos nuevos colectores del Asón y de ... la ría de Rada. Si se hubieran cumplido los plazos de esta actuación que el Gobierno de España declaró de interés general, los municipios de la zona habrían dejado de verter agua a esta reserva natural hace ya tres décadas. No ha sido posible por los muchos retrasos de la Administración a la hora de sacar adelante los proyectos y por la continua sucesión de contratiempos. El más llamativo es el del subfluvial, cuyas obras arrancaron en 2014 y se paralizaron a medio hacer en 2016 debido a dificultades técnicas en la excavación del túnel. Dificultades que derivaron en un conflicto judicial entre Tragsa y las dos empresas subcontratadas y que terminó con la resolución judicial del contrato y la retirada de la tuneladora que permanecía atascada bajo tierra.

