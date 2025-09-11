El Ministerio retoma la millonaria obra del subfluvial de Laredo tras nueve años paralizada

El plan para concluir el saneamiento de las Marismas consta tres partes: el subfluvial de Laredo y los dos nuevos colectores del Asón y de ... la ría de Rada. Si se hubieran cumplido los plazos de esta actuación que el Gobierno de España declaró de interés general, los municipios de la zona habrían dejado de verter agua a esta reserva natural hace ya tres décadas. No ha sido posible por los muchos retrasos de la Administración a la hora de sacar adelante los proyectos y por la continua sucesión de contratiempos. El más llamativo es el del subfluvial, cuyas obras arrancaron en 2014 y se paralizaron a medio hacer en 2016 debido a dificultades técnicas en la excavación del túnel. Dificultades que derivaron en un conflicto judicial entre Tragsa y las dos empresas subcontratadas y que terminó con la resolución judicial del contrato y la retirada de la tuneladora que permanecía atascada bajo tierra.

Casi una década después de que se realizaran los últimos trabajos sobre el terreno y tras meses de labores en los despachos, el Ministerio para la Transición Ecológica retoma ahora este proyecto millonario. Tal y como recoge la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) en su última memoria anual, la intención de ambos organismos es licitar el contrato este mismo 2025, una vez elaborado ya el proyecto constructivo.

El retraso en la ejecución de la obra, además de los problemas ambientales y de la presión sobre la ría, provocará un mayor coste económico para las arcas públicas. Porque el presupuesto se triplica hasta los 71 millones de euros y, una vez que se adjudique el contrato, el plazo de ejecución será de 40 meses.

El nuevo proyecto del subfluvial es similar al ya fracasado. El trazado del túnel que cruza la bahía entre Santoña y Laredo tendrá 1.444 metros de longitud y es paralelo al proyecto anterior, desplazándolo unos 10 metros en horizontal y tres metros en profundidad, ya que resulta técnicamente viable utilizar la perforación ya realizada para continuar las obras en el punto en el que se dejaron. Además, se mantiene como punto de origen del túnel la estación de bombeo de Santoña, ubicada en el barrio de Santoñuca.

Los otros proyectos de la Confederación Vuelta Ostrera. No hay fecha para construir la nueva depuradora antes de derruir la actual. Aún falta el trámite ambiental.

Mejoras en San Pantaleón. Se está redactando un anteproyecto para mejorar las prestaciones de la depuradora.

Caranceja-Casar. La obra para poner fin a las inundaciones está en marcha. Arrancó en verano de 2023 y acabará en 2026.

Virgen de la Peña. La actuación también busca acabar con el desbordamiento del Saja. En ejecución desde hace dos años.

Saja. Está en marcha un estudio de las alteraciones hidromorfológicas del río para determinar las próximas actuaciones.

Pas. A lo largo de 2025 se elaborará el estudio de la evolución histórica del río Pas para decidir qué actuaciones realizar.

Piélagos. En redacción el proyecto para evitar inundaciones en Vioño, Renedo y Salcedo y para la restauración ambiental.

Entrambasaguas. Ya había un plan para acabar con las inundaciones del Aguanaz. Quedó viejo y el nuevo estará en 2025.

Servirá para dirigir las aguas residuales del margen derecho de la ría de Santoña (Colindres-Laredo) hasta la estación depuradora de San Pantaleón, ubicada en el margen izquierdo. El proyecto del subfluvial, además del propio túnel, incluye la estación de bombeo de Santoña y el colector de Laredo.

¿Y que pasa con las otras dos partes que faltan por ejecutar para concluir todo el saneamiento de las Marismas? En el caso del colector del Asón, que recogerá las aguas de Ampuero, Limpias y parte de Colindres y cuyas obras también llegaron a adjudicarse en el pasado con igual éxito, la Confederación afirma que este año finalizará la redacción del proyecto constructivo. Y en la misma situación está el colector de la ría de Rada que recogerá aguas de Bárcena de Cicero, Colindres y Voto. Si superan todos los trámites ambientales, ambas obras, como pronto y siendo optimistas, no arrancarían hasta 2026.

Vuelta Ostrera e inundaciones

El saneamiento de las Marismas es una de las actuaciones pendientes de la Confederación Hidrográfica en Cantabria. En su Plan de Actuaciones para 2025, recoge el estado en el que se encuentran otros proyectos. Algunos en marcha como las obras para prevenir inundaciones en el río Saja y otros atascados como la nueva depuradora de Vuelta Ostrera.