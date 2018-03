Nueve personas han reclamado ya el décimo premiado con 125.000 euros Por el valor del premio, el décimo encontrado podría corresponder al 51244 que cayó en Santander. / DM . Santander El Ayuntamiento de Santander, su depositario, ha entregado el expediente de hallazgo al Juzgado de Instrucción número 2 VIOLETA SANTIAGO Santander Lunes, 19 marzo 2018, 19:13

Y sigue subiendo. Casi tres meses después, nueve personas han reclamado ya la titularidad del décimo de lotería entregado a la Policía Nacional por una mujer al día siguiente del Sorteo Extraordinario de Navidad de 2017, cuando ya se sabía que el boleto estaba premiado con 125.000 euros. Según informaron fuentes municipales, el Ayuntamiento de Santander -que es el depositario oficial hasta que la Justicia determine quién es su legítimo propietario- ha pasado hace unos días el expediente del hallazgo al Juzgado de Instrucción número 2 de Santander, el que desde el primer momento tuvo conocimiento del asunto.

Como es conocido, si transcurren dos años desde que se encuentra algo de valor y no se sabe quién es su dueño, se lo podrá quedar la persona que lo halló. Y desde que se hizo público este caso, el Ayuntamiento no ha dejado de recibir candidatos. En un primer momento se presentaron tres. A las pocas semanas ya lo reclamaban seis personas. Y ahora mismo son nueve. Con el agravante de que el plazo para probar que quien se postula es el propietario no concluye hasta diciembre de 2019.

Hallazgo publicitado

El Consistorio, obligado por el Código Civil (por unos artículos que datan de 1889) a coger el décimo y custodiarlo, también estaba obligado legalmente a publicitar el hallazgo, para lo cual insertó dos anuncios en domingos consecutivos en El Diario Montañés. En ellos se especificaba que quien quisiera cobrarlo tendría que informar del número premiado, la serie y la fracción, así como de «las circunstancias expresadas al dorso». En los avisos municipales también se indicaba que el reclamante debería aportar pruebas que le identificaran «indubitadamente» como el propietario.

Desde el primer momento se ha deducido que nadie había hecho la denuncia por pérdida o robo que la sociedad pública Loterías y Apuestas del Estado (LAE) aconseja hacer siempre si uno se da cuenta de que le falta una participación de lotería, ya que en este caso estaría más clara la propiedad. También desde el primer momento los responsables municipales han facilitado la información con cuentagotas para no infringir la Ley de Protección de Datos. A quien llega pretendiendo ser el dueño del décimo se le hace rellenar una instancia oficial y dar una serie de explicaciones.

Quien pretenda ser el dueño del boleto tiene que rellenar una instancia oficial

Por su parte, el organismo de loterías ha suspendido el periodo de pago, ya que el derecho general caduca a los tres meses y la resolución de este caso puede ir para largo.

Si nadie consigue acreditar en dos años que el boleto es suyo, el premio se lo llevará la señora que lo encontró. Así lo especifican dos artículos del Código Civil (el 615 y el 616): «Pasados dos años a contar desde el día de la segunda publicación sin haberse presentado el dueño, se adjudicará la cosa encontrada al que la hubiese hallado».

Y si aparece alguien al que se puede designar su propietario, tendrá que compartir una parte con la mujer que se lo llevó a la Policía ya que el Código Civil da este derecho: «El propietario estará obligado a abonar a título de premio al que hubiese hecho el hallazgo, la décima parte de la suma o del precio de la cosa encontrada. Para ser más exactos, si aparece el propietario, su bocado de consolación «ascenderá a 12.500 euros brutos», según el cálculo realizado por LAE.