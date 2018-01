Seis personas reclaman el décimo de Navidad perdido en Santander Los servicios jurídicos del Ayuntamiento han iniciado consultas para resolver el expediente oficial de hallazgo VIOLETA SANTIAGO Santander Sábado, 27 enero 2018, 16:09

Seis, nada más y nada menos. Seis personas se han presentado ya en el Ayuntamiento de Santander para reclamar como suyo el décimo de lotería perdido y premiado con 125.000 euros en el último Sorteo Extraordinario de Navidad. Ahora toca decidir de quién es. Aunque el caso está lleno de aristas: la mujer que se lo entregó a la Policía Nacional puede cobrarlo al cabo de dos años si nadie ha demostrado ser su legítimo propietario, pero, para ello, habrá que esperar esos 24 meses, un tiempo en el que todavía pueden presentarse decenas o cientos de supuestos dueños del boleto.

Los servicios jurídicos municipales se han puesto a hacer consultas para encarar el enredo, porque en Loterías y Apuestas del Estado (LAE) lo tienen claro: ellos pagarán el premio a la persona que entre por la puerta con el décimo en la mano. Es decir, el organismo se limita a esperar que se resuelva el expediente abierto por el municipio o a que una orden judicial establezca el nombre y apellidos de quien debe cobrar. Cuando les llega el boleto, lo único que comprueban es que se trata de un documento legal y la cantidad que le corresponde. Todo lo que pase antes o después, entra en el terreno de la Justicia.

LA CIFRA 125.000 euros es el premio del boleto encontrado el día después del sorteo.

Desde que la alcaldesa Gema Igual se hizo cargo de la papeleta -porque la señora que lo encontró estaba obligada a hacérselo llegar al alcalde, tal como ordena el Código Civil- el décimo se encuentra a buen recaudo en una entidad bancaria. El Ayuntamiento es su responsable oficial, pero en el Consistorio no están muy seguros de los pasos que deben dar a continuación, dijeron fuentes municipales. De lo que cabe deducir que ninguno de los aspirantes a hacerse con los 125.000 euros habría denunciado en una comisaría la pérdida del décimo y, por tanto, no han podido aportar esta prueba a la hora de reclamarlo. Porque esto sí lo dejan siempre claro en el organismo de juego estatal: si alguien hubiera llegado informando del número premiado, la serie y la fracción, así como de «las circunstancias expresadas al dorso» y, además, hubiera aportado una denuncia policial no habría más que investigar.

Pero no debe ser el caso. Desde el Consistorio se da la información con cuentagotas, para no infringir la Ley de Protección de Datos. Solo se indica que quien pretenda ser el dueño tiene que rellenar una instancia y dar una serie de explicaciones. Seis personas lo han hecho ya, cumpliendo el temor de la alcaldesa: al ser preguntada cuando trascendió el asunto expresó su inquietud por que se generase el «típico lío de cuando aparecen tres o cuatro personas».

Dos anuncios

En el Sorteo Extraordinario de Navidad de 2017, Cantabria se llevó algo más de 167 millones de euros, entre un puñado de décimos del Gordo, los 164 millones que dejó un segundo premio y varios quintos que estuvieron muy repartidos. Al día siguiente de la gran rifa una mujer se presentó en dependencias de la Policía Nacional en Santander con un décimo premiado con 125.000 euros y lo entregó oficialmente. El boleto viajó hasta el Ayuntamiento y, de allí, al banco. El Consistorio inició un expediente de hallazgo que le obligaba a hacer publicidad de la aparición del décimo, tal como hizo dos domingos consecutivos en El Diario Montañés. En el anuncio ya se indicaba que el reclamante tendría que aportar datos o pruebas que le identifiquen «indubitadamente» como el propietario.

El organismo estatal ha suspendido el periodo de pago, ya que el derecho general caduca a los tres meses porque la resolución puede ir para largo. Si nadie consigue acreditar en dos años que el boleto es suyo, el premio se lo llevará la señora que lo encontró. Así lo especifican dos artículos del Código Civil (el 615 y el 616, que datan de 1889): «Pasados dos años a contar desde el día de la segunda publicación sin haberse presentado el dueño, se adjudicará la cosa encontrada al que la hubiese hallado». Al ver que hay tanto pretendiente, la mujer debe estar muy nerviosa. O, justamente por lo mismo, muy tranquilla.