Los gurús de belleza de Kim Kardashian

La aparente perfección que rodea a los famosos no sería tal sin ellos... Varias personas se encargan de su agenda, maquillaje, peinado, estilismo, pero esta vez nos vamos a centrar en los encargados de que su cara y su pelo se vean increíbles nada más levantarse.

En estas semanas escribiré varios artículos sobre los 'hair & make-up stylist' de las 'celebrities' más famosas, y cómo no, hoy voy a empezar por Kim Kardashian West.

Kim se volvió un icono de belleza y pionera en las nuevas tendencias de maquillaje, y su maquillador Mario Dedivanovic también saltó a la fama. Mario comenzó su andadura en el mundo del maquillaje trabajando en un Sephora como empleado, desde entonces se obsesionó por el mundo del 'make up' y su carrera no ha podido ir mejor.

El maquillado en pleno proceso de 'contouring' con Kim. / DM

Muchos de nosotros le conocimos por un vídeo con Kim allá por el 2011, en el que nos mostraba el maquillaje que le realizó a la 'celeb' para una portada, y sí… le veréis usando la 'beauty blender', cuando todavía nadie sabíamos nada sobre esa pequeña esponja.

Sin duda, tiene un talento extraordinario para el maquillaje y gracias a las redes sociales, su musa le ayudó a mostrar sus habilidades al resto del mundo. Ahora Mario Dedivanovic se ha convertido en uno de los maquilladores más buscados, respetado y admirado por medios artísticos. Ha colaborado con Kim en una paleta de sombras para su marca KKW, maquilla a las más grandes 'celebrities' y hace giras mundiales con masterclass en las que las entradas se agotan en minutos. Además de que, después de tantos años, es uno de los mejores amigos de Kim Kardashian.

Por otra parte, hablemos de su pelo. Son muchas las personas que han tocado esa melena. Una de las primeras fue Jen Atkins, que también es estilista de toda la familia Kardashian (pero de ella hablaremos otro día), porque ahora nos vamos a centrar en el que es su gurú del 'hair style' por excelencia, y ese es Chris Appleton.

El peluquero en plena sesión de fotos con la socialité. / DM

Chris es, sin duda, hoy en día uno de los estilistas más importantes dentro de Hollywood, y trabaja con Kim Kardashian, Jennifer López y Katy Perry, entre otras.

Chris Appleton es un guapo estilista británico que tiene un talento increíble para el cabello. En Hollywood es uno de los profesionales más destacados del sector, y muchos rostros no dudan en ponerse en sus manos. Como primera opción, Kim confía en él todos sus cambios de look, y no pueden ser más increíbles. Uno de sus peinados más icónicos (y que tanta gente ha copiado) ha sido el efecto 'wet', y es que Chris tiene una línea de productos para el pelo que aparte de dejártelo fabuloso, tiene un producto, en concreto, que crea esa ilusión de efecto mojado que tanto nos gusta a todas, y que ha revolucionado las redes. A continuación os dejo un vídeo para que veáis cómo trabaja el efecto wet.

Mario Dedivanovic y Chris Appleton son el tándem perfecto para Kim Kardashian, que confía en ellos para todo. ¡Ambos hacen que ella y sus looks se vean increíbles!

