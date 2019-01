Un maquillaje con efecto filtro de 'Instagram' BELLEZA DMODA Comparto esta técnica que consigue una piel con cobertura y acabado natural, aunque tendrás que adaptarla tu gusto ALEXANDRA PALAZUELOS Viernes, 11 enero 2019, 18:20

¡Hola, 'happylovers'! Muchas de vosotras me preguntáis por cómo conseguir el acabado llamado 'Instagram', una piel con cobertura y acabado natural, aunque en algunos casos las transformaciones por la cobertura del maquillaje son asombrosas.

He querido adaptarlo a lo que para mi es natural, y si lo personalizado es porque en este tema hay mil y una opiniones, la mía no es ni la mejor ni la peor, sólo es mi visión respecto a esta tendencia tan en auge.

Además, no me parece mejor idea que hacerlo con los productos de Huda Beauty, que me encantan. Tenía miedo porque como siempre escucho mil y una opiniones, pues hoy os cuento la mía.

Cualquier duda, ¡os responderé comentarios!

Deseo que os guste el vídeo y os animo a ver otros muchos en mi canal de YouTube. Agradezco cada nuevo 'like' y os aseguro muchas horas con contenidos de belleza y maquillaje, 'reviews' de productos que ya son mis básicos o diferentes consejos rebosantes de amor.

Y sí, no puedo vivir sin las redes sociales y allí también os espero: Instagram y Facebook.

Un beso enorme. ¡Nos vemos, corazones!

