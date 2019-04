La cántabra Sofía Palencia, una bailarina rebosante de energía 01:00 Sofía Palencia, una vida dedicada al baile. / DM CÁNTABROS DMODA Empezó en ballet clásico y ha llegado hasta la zumba, porque nada se resiste a la joven que imparte clases y se forma internacionalmente para su reciclaje artístico SERGIO SAINZ Lunes, 1 abril 2019, 19:11

El baile es mucho más que un medio de expresión para Sofía Palencia (Maliaño Alto, 1986). Desde bien pequeña se recuerda aprendiendo coreografías y compartiendo con amigas momentos en los que la música era su total vía de escape. Ahora es ella quien da clases en diferentes escuelas y se ha convertido en una bailarina multidisciplinar. Se formó en las bases del ballet, pero después descubrió que la danza oriental resultaba mágica. Por el camino, lo urbano ha hecho de ella un referente en estilos como el 'twerk' o la zumba. Siempre inquieta, formándose continuamente para mejorar y compartir su pasión, también está involucrada en diferentes eventos, donde visibiliza el baile con todas sus energías.

-¿Desde cuándo te recuerdas bailando?

-Bailo desde los 3 años, empecé en el cole como extraescolar.

-Has pasado por muchos estilos de baile, ¿te quedarías con alguno?

-Vengo del clásico y la danza española como base, pero el que más me ha marcado es la danza oriental, porque me hizo romper con mis líneas de movimiento y me dio muchas oportunidades de bailar.

-Programas talleres de 'twerking', ¿la gente se anima y pierde la timidez?

-Con el twerk empiezo en la Noche Joven, para un público que no tiene tanta timidez, y de ahí mis alumnas adultas me piden que haga talleres para ellas también. Ha sido toda una revolución, igual la gente al principio viene más tímida, pero en un par de talleres lo pierden, que realmente eso es lo que fomento en ellos.

-Trabajas con alumnos desde pequeños a mayores, ¿qué aporta el baile a nuestras vidas?-

-Trabajo con alumnos desde 3 años hasta adultos, y el baile aporta felicidad, aunque suene típico, aparte de disciplina y compañerismo. En concreto mis clases aportan confianza, porque yo ánimo y motivo un montón.

-Si no te dedicaras al baile te hubiera gustado ser...

-Publicista (risas). Cuando tuve que escoger carrera, estuve entre Magisterio Educación Física o Publicidad y Relaciones Públicas, pero ya estaba muy vinculada al mundo de la danza, y ya daba clases. No me arrepiento pero me hubiera encantado ser publicista.

-En ocasiones participas en diferentes eventos, ¿qué tienen de especial los eventos que enganchan?

-Los eventos te llevan un nivel más allá en tu profesión, porque tienes que tratar con mucha gente, y estar a diferentes cosas. Al final, a mí lo que me gusta es el resultado obviamente, pero me engancha más el aprender a solucionar rápidamente los incidentes que pueden surgir.

-Alguno que recuerdes con especial cariño...

-Pues así, de primeras, el que me viene a la cabeza fue la campaña de Santander Shopping en la que participamos juntos, ese me trae muchísimos buenos recuerdos. Y a nivel estar en la organización... supongo que Rosa Navidad, porque lo vives tan de dentro, que al final es parte de ti.

-Programas varios viajes formativos al año, ¿qué importancia le das al reciclarte? Y cuéntanos tus próximos destinos...

-En cualquier profesión hay que reciclarse, pero en profesiones como la danza, hay que estar al día porque van evolucionando rápido, y aunque se mantengan las bases... las formas de trabajar y las tendencias van cambiando. Mi último reciclaje fue en diciembre, porque de enero a marzo me meto de lleno en el montaje de San José. En cuanto a mi próximo destino será Dubai, que iré esta Semana Santa, y aunque voy de vacaciones, nunca pierdo la oportunidad de hacer cosas relacionadas con mi trabajo.

-¿Por qué los chicos siguen siendo reticentes a bailar?

-Yo creo que aún falta un empujón en la sociedad, nos sigue preocupando más lo que hace el de al lado que lo que hacemos nosotros, y al final influye en las decisiones que tomamos, hay muchos chicos que quisieran bailar y no lo hacen por el qué dirán. Pero poco a poco vamos avanzando... en la Zumba hay muchos instructores hombres.

-¿Sueñas con coreografías?

-Es horrible (risas). A veces me he despertado a las 3 de la mañana a apuntar algo en mi libreta, porque si no lo hago no me vuelvo a dormir por el miedo a que se me olvide.

-También eres instructora de zumba, ¿qué destacas de esta disciplina?

-Esta disciplina es la que define la felicidad, es impresionante el bien que hace en la gente, la alegría con la que se marchan de clase. Creo que hacerme instructora es una de las mejores decisiones que he tomado.

-Algún proyecto/reto que te quede por hacer...

-Siempre dije que en mi vida tenía que salir en un videoclip y en una telenovela... así que solo me queda la telenovela.

-¿Qué dirías del talento de Cantabria? ¿Hay oportunidades?

-En Cantabria hay muchísimo talento y muchas ganas de explotarlo, pero sí que faltan oportunidades... o quizás más apoyo.

-Eres muy activa en redes sociales, ¿qué suponen para ti?

-Las redes sociales ahora mismo son el escaparate de ti trabajo, creo que son la mejor plataforma para darlo a conocer. Y he tenido suerte de recibir buenos consejos de personas que se dedican a gestionar redes sociales.

-¿Cómo definirías tu estilo a la hora de vestir?

-Deportivo, sin duda. Al final mi vida profesional y mi vida personal están mimetizadas, y se refleja en mi forma de vestir, pero tengo mucha suerte porque ahora está de moda vestir así.

-Tu prenda fetiche deportiva y de vestir...

Las sudaderas 'oversize', lo tengo claro.

-Algo que no te pondrías jamás...

-Un peto vaquero.

-Sigues el estilo de...

-Kendall y Kylie Jenner.

-Te gustaría marcarte un baile con...

-Beyoncé (risas). Siempre que veo un show digo que me gustaría ser una de sus bailarinas.

-Si te tienes que definir con tres palabras serían...

-Motivadora, perseverante y positiva.

